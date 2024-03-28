Промышленность Москвы нарастила объем производства более чем в 2,2 раза за 7 лет

Промышленные предприятия Москвы за 7 лет нарастили объем производства более чем в 2 раза. Стали выпускать больше одежды, лекарств, электрооборудования, комплектующих для автомобилей и машиностроения.

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Всего на данный момент в Москве действует более 4,2 тысяч промышленных предприятий, на которых заняты 725 тысяч человек. Ежегодно на территории столицы открывается около 100 малых компаний и 40-50 средних и крупных.

Такое развитие стало возможным благодаря более 20 системным мерам поддержки, среди них:

субсидии и целевые займы;

льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов;

специальные статусы (резидент ОЭЗ, статус промышленного комплекса).

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