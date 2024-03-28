В Магнитогорске открыто производство крепежных изделий

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«ММК-МЕТИЗ», входящий в Группу ММК, запустил новое производство импортозамещающих крепежных изделий и проволоки.

Объём производства арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки составит более 105 тыс. тонн в год, а машиностроительных и железнодорожных гаек — 4,2 тыс. тонн в год. При их изготовлении используется исключительно отечественное сырьё.

Общие инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Из них 500 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Новое производство «ММК-МЕТИЗ» нацелено на удовлетворение растущего спроса на метизные изделия и на снижение объема импорта на российском рынке крепежа. Ранее, по оценкам компании, доля поставок сварочной легированной проволоки и машиностроительных гаек из-за рубежа достигала 50%.

Средства займа ФРП были направлены на приобретение современного оборудования: волочильных станов, станков перемотки, линии термообработки и оцинкования проволоки, линии по производству арматуры, гайконарезных станков, комплекта печных установок. На предприятии создано 110 новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Главной стратегической целью ОАО „ММК-МЕТИЗ“ является создание высокотехнологичного комплекса по производству современных видов металлоизделий. Мы обратились за поддержкой в Фонд развития промышленности, так как условия сотрудничества и организация инвестиционной деятельности Фонда подтверждаются высокой репутацией среди многочисленных промышленников и предпринимателей. Теперь мы можем предложить нашим потребителям новое высококачественные метизные изделия», — рассказал директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

Потребителями метизной продукции станут крупные промышленные предприятия, в числе которых и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Арматурная проволока широко применяется в строительной отрасли при изготовлении железобетонных изделий, каркасов и настилов, сварочная — металлургическими предприятиями при автоматической сварке швов нефтегазовых труб, а оцинкованная — для выпуска стальных канатов, сеток и ограждений, бронирования кабеля.

Железнодорожные гайки используются в железнодорожных скреплениях верхнего строения пути, а машиностроительные — во всех отраслях промышленности для скрепления различных конструкций.

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