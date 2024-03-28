Реновация облика Трубопрокатного цеха № 2 Волжского трубного завода

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В ходе модернизации одного из цехов завода в Волгоградской области было решено создать свежий, эффектный образ технологичной промышленной площадки, который положительно скажется на культуре производства. И архитекторы не только сумели отразить во внешнем облике здания красоту его внутренней сути, не только создали привлекательный маршрут-экскурсию по производству, но и интерьеры самого цеха оформили как метафору многокомпонентности и многообразия состояний объекта производства — трубопрокатной стали.

ВТЗ входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) и расположен в городе Волжский Волгоградской области. Это один из крупнейших трубных заводов на юге России. Трубопрокатный цех № 2 (ТПЦ № 2) Волжского трубного завода методом горячего прессования производит бесшовные трубы, которые применяются в энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической и медицинской промышленностях.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Для разработки проекта модернизации внешнего облика промышленного здания длиной больше 750 м, технических объектов на территории завода и интерьера одного из четырех цехов пригласили архитектурное бюро Osetskaya.Salov (ARCHSLON). Проект реализовался этапами, а строительные и ремонтные работы проводились без остановки производственного процесса.

© prorus.ru

Зеркальный блеск алюминиевых полированных панелей, использованных в отделке главного фасада, является метафорой технологий, применяемых внутри цеха. При этом массивный объем фасада буквально растворяется в окружении: в нем отражается волжское разнотравье, южное небо, цветные трубы, мощные конструкции промышленных кранов и водонапорная башня.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Входы в цех выполнены в виде огромных труб, выступающих из массива цеха. Их размеры соответствуют величине производственного здания и предназначению: их диаметр от 7 до 8 метров и многотонная фура в них кажется обычным городским автомобилем.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Боковые фасады цеха с одной стороны являются частью внутризаводского маршрута, с другой — просматриваются с прилегающей городской магистрали. Чтобы подчеркнуть масштабность здания, но избежать монотонности и однообразия, было решено использовать контрастную суперграфику. На фасад, ориентированный на внутреннюю территорию, нанесены графические линии, следующие за редкими элементами фасада — окнами, воротами, лестницами, пристроями.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Противоположный фасад обращен за пределы территории завода и зрителям, которые видят его из окон автомобилей, так что он предстает в динамике: на каждой секции здесь появились круги, которые в движении складываются в «пульсирующую» анимацию.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Проект модернизации помещений затрагивает 750-метровый пролет внутри производственного здания, состоящий из 58 опор. Здесь разместился новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали. И если внешний облик формирует минималистичный и почти неосязаемый образ, внутренние пространства решены контрастно ярко.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Интерьерное решение опирается на сложность состава и производства стали — многокомпонентного, пластичного и тягучего материала. В отделке внутреннего пространства цеха использовано 102 цвета, сумма которых напоминает характерные переливы, появляющиеся в процессе плавления и дальнейшей обработки металла. Такое цветовое решение — переосмысление спектра и метафора таблицы Менделеева, множество элементов которой входят в состав продукции ВТЗ.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Само пространство наполнено производственным оборудованием и множеством технических элементов со строгим регламентом оформления. Например, трубы с воздухом должны быть окрашены синим цветом, аммиак — фиолетовым, движущиеся и ограждающие элементы — сигнальным красным цветом. В итоге образ производственных пространств построен на сочетании идеи переливающегося спектра и окраске элементов цветами по ГОСТу.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Также в цехе расположено 7 модульных блоков с панорамным остеклением, выделенных контрастным черным композитом. В них размещаются переговорные и кабинеты, открытые для обзора рабочим цеха.

© prorus.ru

© prorus.ru

В рамках архитектурного проекта был разработан «гостевой маршрут». Его дизайн спланирован таким образом, чтобы пройти через самые впечатляющие участки производства. Маршрут начинается с въезда на боковом фасаде здания, проходит через зал совещаний, позволяет ознакомиться с производственной линией до конца цеха, зоной хранения готовой продукции и заканчивается выходом через торцевой фасад. Внутреннее оформление входной и въездной зон сделано из лаконичных черных объемов, облицованных зеркальным композитом, что обеспечивает контрастный переход между внутренним и внешним пространством.

© prorus.ru

© prorus.ru

Реализацию проекта начали снаружи — с объектов на территории и фасадных работ. В первую очередь мы отремонтировали и покрасили водонапорную башню. Потом занялись созданием зеркального фасада и примерно одновременно начали работу с внутренним пространством цеха.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Для создания переливов цвета, растянутых по стенам, совместно с подрядчиком была разработана схема окраски, по которой каждая из прямоугольных секций красится в свой цвет. Работами занимались две команды, которые шли навстречу друг другу: они планомерно готовили свой участок, счищали старую краску и пыль пескоструйной обработкой, наносили новые слои и переходили к следующему сегменту. После покраски сегмента шла установка входных групп в виде труб, зеркальных зон гостевой среды и модульные блоки внутри цеха с панорамным остеклением — переговорные и кабинеты.

© prorus.ru

© prorus.ru

В первых осях цеха расположена доменная печь. Чтобы покрасить все пространство, печь пришлось «выключить», благо работы проводились в новогодние праздники. Все вместе заняло около двух недель: печи требуется примерно 7 дней, чтобы остыть, и столько же, чтобы набрать температуру обратно. Это было заранее спланировано, поэтому все работы удалось провести без остановки производственного процесса.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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