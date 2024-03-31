Производственную линию запустили в Дзержинске Нижегородской области

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Нижегородский производитель крупногабаритных изделий из пластмасс ООО «Пластматика» запустил линию по производству складской тары для логистических центров в г. Дзержинске, сообщает пресс-служба областного правительства.

Региональный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 50 млн рублей в виде льготного займа.

Создано 18 рабочих мест.

«Льготный заём позволил предприятию оплатить патентные исследования, приобрести отечественное производственное оборудование и закупить сырье для производства пилотных партий продукции. Предприятие в рамках проекта, поддержанного ФРП, планирует выпустить не менее двух миллионов единиц тары», — сообщила пресс-служба Министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.

В 2020 году «Пластматика» (100%-ная «дочка» ДПО «Пластик») начала опытно-промышленный выпуск крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Компания стала первым резидентом ОЭЗ, который ввёл производство в эксплуатацию.

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