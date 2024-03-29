На БАМе плюс один разъезд

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Открыли движение по новому пути ещё на одном перегоне линии Хани — Тында в Амурской области.

Уложили на перегоне Лопча — Эльгакан 13,5 км рельсошпальной решетки и пять стрелочных переводов, возвели пять мостов и смонтировали около 120 км систем связи и сигнализации.

Вечную мерзлоту в основании пути для исключения просадки в жаркое время года защитили от нагрева, отсыпав 174 тыс. м³ каменной охлаждающей наброски.

На линии Хани — Тында предусмотрена модернизация ещё 13 объектов, что в итоге, после завершения второго этапа развития Восточного полигона, увеличит провозную способность всего участка до 54 млн тонн к концу 2024 года.

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