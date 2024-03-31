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Статистика

Выпуск легковых автомобилей в феврале вырос на 70%

 © 5koleso.ru

По данным Росстата, за два первых месяца 2024 года с российских конвейеров сошло 99 тыс. легковых автомобилей, что на 78% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В феврале было выпущено 56,9 тыс. машин — это на 70,1% больше, чем годом ранее.

«АвтоВАЗ» начал серийное производство автомобилей «Лада Веста», оснащённых новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

На предприятии «Лада-Ижевск» стартовала сборка опытной партии автомобилей семейства «Лада Ларгус».

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 28,2 тыс. единиц, что на 53,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В последнем зимнем месяце с российских конвейеров сошло 15,3 тыс. грузовиков — это на 21,4% больше, чем годом ранее.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/57219/

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машиностроение, статистика
  • Badassgoliath Badassgoliath
    31.03.2407:29:27

    А сюда входит разная крупноузловая сборка китайских моделей? Если да, то это не совсем честно, я считаю.

    #1280363
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