Выпуск легковых автомобилей в феврале вырос на 70%

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По данным Росстата, за два первых месяца 2024 года с российских конвейеров сошло 99 тыс. легковых автомобилей, что на 78% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В феврале было выпущено 56,9 тыс. машин — это на 70,1% больше, чем годом ранее.

«АвтоВАЗ» начал серийное производство автомобилей «Лада Веста», оснащённых новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

На предприятии «Лада-Ижевск» стартовала сборка опытной партии автомобилей семейства «Лада Ларгус».

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 28,2 тыс. единиц, что на 53,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В последнем зимнем месяце с российских конвейеров сошло 15,3 тыс. грузовиков — это на 21,4% больше, чем годом ранее.

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