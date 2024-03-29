АвтоВАЗ начал производство «Лады» в Азербайджане

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Российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ объявил о начале сборки моделей «Лады» в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Автомобили „Лада“ в Азербайджане традиционно любят и уважают. Они востребованы уже многие десятилетия, и сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, в 2024 году производственная площадка в Азербайджане может выпустить до 1,5 тыс. автомобилей. «Мы начинаем с «Гранты» и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством «Нива» — «Легенда» и «Трэвел», тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством «Веста», — сказал он.

Соколов ожидает, что годовой объем производства может достигнуть 4-5 тыс. автомобилей. На эти показатели производитель надеется выйти в перспективе нескольких лет. По словам президента компании, открытие производства в Азербайджане «поможет «Ладе» вернуть долю местного рынка до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда» в республике.

В настоящее время на одной из местных производственных площадок в Азербайджане организованы зона приёма машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей, рассказали в компании. Там добавили, что персонал этого проекта обучали специалисты из Тольятти, а каждый выпущенный автомобиль проходит ходовые испытания.

В середине 2023 года Соколов сообщал о переговорах с Алжиром по организации сборки автомобилей «Лада» и обсуждении экспорта в Эфиопию, Гану, Марокко, ЮАР и Нигерию. По его словам, АвтоВАЗ рассматривал Египет в качестве промышленного и логистического центра для поставок на Африканский континент. К концу года было подписано соглашение о сборке и производстве автомобилей «Лада» в Эфиопии.

https://www.kom....ru/doc/6597105

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