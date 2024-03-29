Авиационно-ремонтное предприятие заменяет импортные покрытия российскими от компании «Моденжи»

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Технологический процесс капитального ремонта авиационных двигателей включает в себя нанесение на детали антифрикционных покрытий, которые обеспечивают снижение трения и износа в наиболее сложных режимах работы деталей.

Одно из ведущих авиационно-ремонтных предприятий приняло стратегическое решение о замене ранее используемых зарубежных материалов на российские покрытия MODENGY.

В течение нескольких лет авиационно-ремонтное предприятие и «Моденжи» вели совместную деятельность по проработке возможности нанесения антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY на детали для капитального ремонта авиационных двигателей в рамках импортозамещения.

Были проведены испытания материалов MODENGY на деталях двигателей, результаты которых удовлетворилди обе стороны. Применение покрытий российского произвоства было внесено в действующую технологию капитального ремонта авиационных двигателей.

В 2024 году инженеры «Моденжи» приняли участие в ежегодном совещании по вопросам эксплуатации, импортозамещения и модернизации самолетов, организованном авиационно-ремонтным заводом. Они поделились опытом и успешными результатами проведенных испытаний с участниками мероприятия, ответили на все интересующие вопросы о технологии твердой смазки, а также ознакомились с направлениями развития авиационной техники.

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