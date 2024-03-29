Промтехпарк в Краснодарском крае открыли на площадке Армавирского электротехнического завода

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Открытие промтехопарка позволит нарастить мощности завода в производстве электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока, наладить выпуск электронных устройств и радиоаппаратуры.

Управляющая компания и резиденты смогут воспользоваться федеральными и краевыми мерами поддержки. При условии создания новых рабочих мест регион компенсирует резидентам половину средств на аренду земли и производственных площадей в границах промтехнопарков.

Резидентами станут как крупные компании, так и предприниматели. На сегодняшний день в парке уже есть два производителя. На территории промтехнопарка создают центр прототипирования и центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.

Объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей, а запуск площадки с размещением производств резидентов позволит организовать 500 новых рабочих мест.

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