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Энергетика и ТЭК

Первая очередь «Арктик СПГ-2» уже запущена

спг-2спг-2 © avatars.mds.yandex.net

На совещании в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ объявлено о запуске первой очереди проекта «Арктик СПГ-2».

Этот проект создает базу для увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). В прошлом году объем перевозки транзитных грузов через СМП достиг рекордных 2,1 миллиона тонн, при этом основным транзитным грузом стала нефть. Этого удалось добиться за счет перенаправления грузов из портов Балтики на Северный морской путь вместо маршрута через Суэцкий канал.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев также поделился прогнозом, согласно которому к 2035 году ожидается рост грузоперевозок по СМП до 220 миллионов тонн в год. Кроме того, «Росатом» планирует реализацию долгосрочной совместной программы с DP World по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути.

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Источник: https://www.vesti.ru/finance/article/3877138

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нефть, транспорт, газ, Северный морской путь, СПГ, СПГ-2
  • Иван Иванов Иван Иванов
    29.03.2422:12:39

    Напомню, что первая очередь Арктик СПГ-2 — это, прежде всего, приплывший из Белокаменки на Кольском полуострове завод.

    «Через 21 день первый плавучий завод по производству сжиженного природного газа весом в 640 тысяч тонн, пройдя со скоростью в два узла по Северному морскому пути более 1 100 морских миль, вошел в Обскую губу. Он стал самым крупным объектом в мире, буксируемым по морским трассам.»

    #1280329
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