Первая очередь «Арктик СПГ-2» уже запущена

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На совещании в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ объявлено о запуске первой очереди проекта «Арктик СПГ-2».

Этот проект создает базу для увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). В прошлом году объем перевозки транзитных грузов через СМП достиг рекордных 2,1 миллиона тонн, при этом основным транзитным грузом стала нефть. Этого удалось добиться за счет перенаправления грузов из портов Балтики на Северный морской путь вместо маршрута через Суэцкий канал.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев также поделился прогнозом, согласно которому к 2035 году ожидается рост грузоперевозок по СМП до 220 миллионов тонн в год. Кроме того, «Росатом» планирует реализацию долгосрочной совместной программы с DP World по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути.

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