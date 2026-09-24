Добыча газа в России выросла на 3,4%

Россия в январе — августе 2026 года нарастила суммарную добычу газа — природного и попутного нефтяного — на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 446,5 млрд кубометров, такие данные приводит Росстат.

Добыча природного газа за восемь месяцев составила 379 млрд кубометров (+3,8%). В августе показатель достиг 41,3 млрд кубометров — на 4,5% выше июля и на 1,1% больше августа 2025 года.

Производство СПГ за январь — август выросло на 13,7%, до 23,1 млн тонн. В августе выпущено 2,5 млн тонн: плюс 7,6% к июлю и плюс 29,7% к августу прошлого года. Добыча попутного нефтяного газа сократилась на 0,1%, до 67,5 млрд кубометров.

Для сравнения: в 2025 году Россия снизила суммарную добычу газа на 3%, до 663,3 млрд кубометров. Минэкономразвития прогнозирует 688,4 млрд кубометров в 2026 году, 711,3 млрд в 2027-м и 731,9 млрд в 2028-м. МЭА ожидает роста добычи в 2026 году на 3% — до 683 млрд кубометров.

Добыча угля за восемь месяцев составила 283 млн тонн — на 1,1% меньше, чем годом ранее. Каменного угля всех видов добыли 220 млн тонн (-1,3%), антрацита — 13,9 млн тонн (+2,5%), коксующегося — 73,7 млн тонн (+2,8%), бурого — 63,1 млн тонн (-0,4%), прочего каменного — 132 млн тонн (-3,8%).

В августе добыча угля выросла на 4,7% год к году, до 33,9 млн тонн. Антрацита добыли 1,8 млн тонн (+45,9%), коксующегося — 9,4 млн тонн (+14,9%).

Производство электроэнергии за январь — август составило 783 млрд кВт⋅ч — на 0,2% меньше, чем годом ранее. ТЭС снизили выработку на 3,6% (485 млрд кВт⋅ч), АЭС увеличили на 2,6% (145 млрд кВт⋅ч), ГЭС — на 10% (147 млрд кВт⋅ч).

В августе выработка уменьшилась на 1%, до 89,8 млрд кВт⋅ч. АЭС произвели 19,3 млрд кВт⋅ч (+5,2%), ТЭС — 48,5 млрд кВт⋅ч (-11,5%), ГЭС — 21,2 млрд кВт⋅ч (+26,1%).