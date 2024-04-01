Производство оборудования для ионно-вакуумного упрочнения металлов освоено в Пермском крае

Установка ИХТО ИОН-25 производства ООО Ионные технологии" © www.procion.ru

Компания «Ионные технологии» (Пермский край. г. Краснокамск) первыми в России запустила серийное производство оборудования для ионно-вакуумного (ионно-плазменного) упрочнения металлов и сплавов.

Упрочнение деталей и узлов механизмов увеличивает твёрдость, а также улучшает комплекс триботехнических свойств рабочих поверхностей (износостойкость, коррозионная и эрозионная стойкость, удельная контактная прочность) и значительно продлевает эксплуатационный ресурс механизмов, технологической оснастки, обрабатывающего инструмента, что обеспечивает повышение качества выпускаемой продукции, и в итоге позволяет производителю добиваться более высоких технико-экономических показателей, в т. ч. важнейших — надёжность и живучесть.

Среди известных методов упрочнения металлов ионная химико-термическая обработка (ИХТО) является одним из наиболее эффективных. Технология известна уже более 90 лет и начиная с 1960-х годов получила широкое распространение в индустриально развитых странах. Однако, в отечественной промышленности методы ионно-вакуумного упрочнения до сих пор применяются ограниченно, преимущественно в оборонной и нефтегазовой промышленности.

Всего в России сейчас действует порядка 100 комплектов оборудования различных производителей, что категорически недостаточно. Период бурного развития технологии пришелся на конец 80-х годов прошлого века. В это время стали появляться производители серийного оборудования ИХТО в Германии, Австрии, Франции, Японии, Болгарии. В Советском Союзе тоже велись работы по созданию серийных установок, но в связи со слабой электронной промышленностью успехом не увенчались. Наше отставание в технологии ИХТО связано с тем, что до сих пор в России никто не выпускал серийное оборудование для упрочнения металлов и сплавов методами ИХТО. ООО «Ионные технологии» после нескольких лет поисковых работ смогли создать экспериментальные образцы, а с недавнего времени начали массовое производство оборудования для ИХТО.

Установка ИХТО ИОН-100 пр-ва ООО Ионные технологии, общий вид участка ИХТО, шкаф управления © www.procion.ru

ООО «Ионные технологии» имеет собственный современный цех ИХТО, где уже более 10 лет упрочняет детали для предприятий со всей страны. За это время компания из небольшого участка ИХТО выросла в центр компетенций в сфере ионной химико-термической обработки. Ежегодно на предприятии проводятся более 2000 режимов, а это примерно 300 тонн упрочненных деталей из различных материалов. Полученный опыт упрочнения используется при конструировании и производстве оборудования для ИХТО и передается партнерам.

Оборудование производства ООО «Ионные технологии» в промышленных масштабах обеспечивает упрочнение на всех марках сталей, чугунах, титановых сплавах и композиционных материалах. Процесс упрочнения проходит в вакуумной камере с применением газов (азот, водород, аргон и др.) под воздействием управляемого микроконтроллером импульсного электромагнитного поля. Технологическая программа обеспечивает проверяемость и воспроизводимость процесса.

Упрочнение зубчатых колес © www.procion.ru

Комплект поставляемого оборудования ИХТО состоит из вакуумных камер колпакового и/или шахтного типа с водоохлаждаемыми стенками, шкафом управления, газо-вакуумным шкафом, реактором и трансформатором. Вакуумные камеры могут работать по перекрывающемуся циклу и таким образом обеспечивать безостановочный процесс обработки. Камеры работают в режиме среднего вакуума с подачей рабочих газов при температуре обработки до 850 °C и с температурным полем в пределах ±7 °C.

Электронная система управления установкой работает по принципу «Запустил и забыл». Промышленный компьютер с 17-дюймовым сенсорным экраном позволяет программировать режим обработки и контролировать параметры технологического процесса. Программный интерфейс работает на операционной системе Linux и обеспечивает (при необходимости) удаленный доступ к управлению оборудованием.

Упрочнение шестерён © www.procion.ru

Оборудование для ИХТО позволяет проводить следующие виды термообработок: отпуск, азотирование, карбонитрирование, оксидирование и комбинированное упрочнение. Партнерам компания предоставляет возможность отработать технологию ИХТО до покупки оборудования. «Тест-драйв» технологии происходит на производственной площадке ООО «Ионные технологии». На первом этапе специалисты компании отрабатывают на деталях партнёра режимы упрочнения, проводят весь необходимый комплекс металлографических исследований. По результатам первого этапа возможно потребуется корректировка технологического процесса изготовления деталей. Эти вопросы решаются в тесной кооперации со специалистами партнёра. На следующем этапе упрочненные детали и протоколы исследований передаются заказчику и он может сам оценить эффективность технологии, проведя (если требуется) заводские или эксплуатационные испытания упрочненных изделий. Таким образом, процесс внедрения технологии ИХТО на предприятие может начаться еще до того, как партнер принял решение покупать оборудование. Если решение купить установку принято, а технологический процесс уже отработан, то непосредственно сразу после пуско-наладочных работ партнёр может оперативно запустить на своем предприятии серийное упрочнение изделий. Сотрудничество с ООО «Ионные технологии» позволяет экономить и силы, и время, и деньги.

В заключении необходимо отметить, что для поддержки внедренного оборудования действует сервисная служба, а для обучения персонала заказчиков, компанией ООО «Ионные технологии» разработана обучающая программа, состоящая из следующих курсов: «Основы ИХТО», «Управление ионно-вакуумной установкой», «Техника безопасности при работе с ионно-вакуумной установкой», «Лабораторные исследования упрочненного слоя».

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