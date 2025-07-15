В Пермском крае расширили линейку серийного оборудования для упрочнения металлов

Установка ионного азотирования производства компании "Ионные Технологии" © www.procion.ru

В апреле 2024 года компания «Ионные технологии» (Пермский край, г. Краснокамск) официально объявила о запуске серийного производства ионно-вакуумного оборудования для упрочнения металлов. Сегодня предприятие сообщает о расширении модельного ряда установок ионного азотирования. Теперь типоразмеры и выходные мощности выпускаемого оборудования позволяют решать производственные задачи любого масштаба.

Основной приоритет нашей компании — сделать технологию ионно-вакуумного упрочнения металлов доступной для отечественной индустрии, сократить отставание России в сфере модификации рабочих поверхностей от стран Запада и индустриального Востока.

О преимуществах ионной ХТО

Технология ионной химико-термической обработки (ИХТО) востребована практически всеми отраслями машиностроения. Внедрение ионного химико-термического упрочнения технологически обосновано и экономически выгодно для любого современного металлообрабатывающего производства. Любые стальные механические поверхности сопряжения, через которые передается момент силы, могут быть упрочнены. Упрочнению поддаются также титановые сплавы, чугуны, металлокерамика.

Применение методов ИХТО — ионное азотирование и ионное карбонитрирование — приводит к комплексному улучшению триботехнических характеристик рабочих поверхностей деталей: повышается твердость, износо-коррозионно стойкость, улучшаются адгезионные свойства, снижается коэффициент трения. Как результат — многократное продление эксплуатационного ресурса деталей, узлов механизмов, технологической оснастки или обрабатывающего инструмента.

Одним из основных преимуществ ионной химико-термической обработки перед другими методами упрочнения является минимальное изменение размеров и сохранение чистовых параметров в допусках конструкторской документации, что исключает дополнительную механическую обработку упрочнённых изделий. Ионное азотирование и ионное карбонитрирование можно считать финишным этапом обработки, после которого детали сразу могут поступать на сборку. Как следствие, внедрение технологии не требует перестройки отработанного технологического процесса и часто приводит к упрощению и сокращению некоторых технологических операций, что в итоге снижает производственные издержки и обеспечивает существенные преимущества перед конкурентами.

Расширение модельного ряда — масштабирование технологии

Мы понимаем, что удобная и масштабируемая линейка модельного ряда оборудования — это база для продвижения технологии ИХТО. В 2025 году уже более 20 ионно-вакуумных установок нашей сборки работают на российских предприятиях и упрочняют металл. Технология в России постепенно набирает популярность и завоевывает заслуженное признание. Многолетний опыт внедрения технологии ионной ХТО позволил нашей компании разработать гибкий подход к формированию модельного ряда. Сейчас мы можем собрать комплект и конфигурацию оборудования как для крупного промышленного гиганта, так и для небольшого металлообрабатывающего цеха.

Расширенная линейка серийного ионно-плазменного оборудования основана на диапазоне рабочих мощностей — от 25 до 200 кВт, что позволяет упрочнять детали с максимальной массой от 200 до 4000 кг. В зависимости от габаритов упрочняемых изделий установка может быть выполнена как в колпаковом, так и в шахтном варианте. Теперь мы предлагаем 26 типоразмеров рабочих камер! Такой перечень габаритов практически полностью покрывает потребности отечественной промышленности, под заказ возможны и другие размеры. Новая линейка оборудования ИХТО позволяет подобрать установку как для упрочнения титановых стоматологических имплантов, так и для крупногабаритных коленвалов судовых дизелей, зубчатых колёс, шестерён редукторов спецтехники и прочего.

Для высокозагруженных крупносерийных производств разработан вариант двукамерной установки, который позволяет производить упрочнение на перекрывающихся циклах. Пока в первой камере детали упрочняются, во второй происходит сборка садки. Когда в первой камере обработка завершилась и детали остывают перед выгрузкой, во второй начинается процесс упрочнения. Двухкамерный вариант позволяет свести время простоя установки к минимуму, увеличивает производительность в два раза для кратковременных режимов.

Подъем/опускание колпака или шахтовой крышки производится краном-балкой. Установки мощностью до 75 кВт могут быть дооборудованы подъемным механизмом. Помимо рабочей камеры, в комплект оборудования входит силовой блок с дросселем и трансформатором, газо-вакуумный агрегат, шкаф управления с промышленным компьютером. Любая установка теперь может быть дооборудована генераторами водорода и азота.

Установка ионного азотирования ИОН-50 дооборудованная подъемным механизмом © www.procion.ru

В установках обновленной линейки усовершенствована схема управления. Теперь все установки работают на контроллере нашей собственной разработки и сборки. Также мы полностью перевели контур управления на оптоволокно, что существенно повысило его помехоустойчивость. Обновлено программное обеспечение, улучшен интерфейс управления.

Контроллер управления ионно-плазменной установкой разработки компании Ионные Технологии © www.procion.ru

Схема внедрения без издержек и рисков

Для снижения издержек и рисков заказчиков нашего оборудования мы разработали и успешно применяем уникальную схему внедрения. До момента принятия заказчиком решения о покупке ионно-вакуумной установки на изделиях партнера мы отрабатываем оптимальный режим обработки и добиваемся необходимых параметров упрочненного слоя. Исследования слоев упрочнения мы проводим в собственной сертифицированной материаловедческой лаборатории, все тесты сопровождаем официальными протоколами. Потенциальный заказчик нашего оборудования получает упрочненные детали и протоколы исследований и может сам оценить эффект, проведя независимые эксплуатационные или заводские испытания. До принятия решения о покупке установки партнер может продолжать упрочнять свои детали на наших мощностях. Если партнер покупает установку, мы обучаем его персонал и в период пусконаладочных работ передаем заказчику оптимальный для его задач режим упрочнения. В результате покупатель оборудования одновременно получает установку, отработанный режим упрочнения и готовый к работе обученный персонал .

Малые предприятия могут приобрести установки нашего производства в лизинг по программе финансирования от «МСП-Лизинг» .

Расширение модельного ряда — это еще один шаг к тому, чтобы ионное упрочнение наконец-то стало стандартом для российского машиностроения. Теперь у отечественных предприятий всех масштабов есть возможность внедрить передовую технологию упрочнения на свое производство. Доверьте упрочнение лидеру отрасли — обращайтесь в «Ионные Технологии» для подбора оборудования и старта сотрудничества! Ещё больше подробной информации о нашей компании и о упрочнении металлов вы всегда можете прочитать на нашем сайте: www.procion.ru

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