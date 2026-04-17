Группа «Инкаб» запустила в Пермском крае выпуск сердечника подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) — полуфабрикат кабеля, который затем транспортируют в Приморский край, где будут изготавливать готовый подводный кабель, сообщили «Эксперту» в Фонде развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России). Кабели предназначены для строительства современных магистральных подводных линий связи на Дальнем Востоке и в Арктике, в том числе вдоль Северного морского пути.

Общие инвестиции в проект составили 1 млрд руб., из которых 315 млн руб. были предоставлены в виде льготного займа от ФРП для покупки оборудования для пермской площадки, еще 454 млн руб. — на оснащение предприятия в Приморье. В Приморском крае завод запустят во втором квартале 2026 года. Он будет находиться в Хасанском районе Приморского края рядом с морским причалом. Это позволит отгружать продукцию сразу на суда-кабелеукладчики, минуя сложную логистику, следует из сообщения ФРП. После выхода на проектную мощность обеих площадок объем выпуска кабеля составит порядка 2,4 тыс. км в год.

Выпускаемый в Пермском крае оптический сердечник будет использован для изготовления подводных кабелей длиной до 50 км, уточнили в ФРП. «Благодаря займу ФРП мы выстраиваем межрегиональную производственную цепочку полного цикла. Сердечник выпускаем в Перми, а готовый подводный кабель — в Приморье. Создаваемое производство закрывает критическую инфраструктурную потребность для освоения Арктики и Дальнего Востока», — отметил глава «Инкаба» Александр Смильгевич.

Подводные волоконно-оптические кабели — основной элемент магистральных линий связи, размещаемый под водой на глубине до 4 тыс. м. Их конструкция обеспечивает работу до 25 лет и дольше. Производство подводного кабеля входит в число приоритетных направлений стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

