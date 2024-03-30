«Саста». Тяжёлое станкостроение
Российский станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово, Рязанская область) продолжает развивать проект тяжёлых токарных станков с проходными суппортами. В производство запущен новый тяжёлый станок СА1800С130.
Станки обладают высокой жёсткостью и точностью, а потому прекрасно подходят для производства крупногабаритных деталей типа тел вращения.
В таких станках инструментальные суппорты перемещаются по направляющим качения, а задняя бабка и люнеты перемещаются по направляющим скольжения. Используется это оборудования на предприятиях «Роскосмоса» и ОПК — то есть там, где те самые жёсткость и точность необходимы.
На данный момент в производстве находится станок модели СА1800С130Ф3 (Ø1800 мм, РМЦ=13 000 мм), который находится в процессе наладки.
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Сергей Котенко