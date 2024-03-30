«Саста». Тяжёлое станкостроение

© sasta.ru

Российский станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово, Рязанская область) продолжает развивать проект тяжёлых токарных станков с проходными суппортами. В производство запущен новый тяжёлый станок СА1800С130.

Станки обладают высокой жёсткостью и точностью, а потому прекрасно подходят для производства крупногабаритных деталей типа тел вращения.

В таких станках инструментальные суппорты перемещаются по направляющим качения, а задняя бабка и люнеты перемещаются по направляющим скольжения. Используется это оборудования на предприятиях «Роскосмоса» и ОПК — то есть там, где те самые жёсткость и точность необходимы.

На данный момент в производстве находится станок модели СА1800С130Ф3 (Ø1800 мм, РМЦ=13 000 мм), который находится в процессе наладки.

© sasta.ru

© sasta.ru

© sasta.ru

© sasta.ru

© sasta.ru

© sasta.ru

https://t.me/s/mash_tech

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.