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Производство

Рязанский «Станкосервис» отправил заказчику два токарно-винторезных станка

 © stankoservice-rzn.ru

Токарно-винторезный станок 1М63 предназначен для токарных работ в условиях выпуска продукции в относительно небольших количествах или единичного производства.

На станке можно выполнять: наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.

 © stankoservice-rzn.ru

Станок выполнен по классической схеме. Станина — цельная, литая, чугунная. Жесткость конструкции 1М63 позволяют использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов. Высокая мощность привода и широкий диапазон регулировки скорости вращения шпинделя и подач обеспечат эффективную обработку любых материалов.

Станок может быть оснащен УЧПУ Балт-систем, Siemens или Fanuc.

Основные технические характеристики 1М63

Параметр Значение
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм до 10000*
Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм, макс. 700
Диаметр обработки над суппортом, мм, макс. 350
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 105
Крутящий момент на шпинделе, кН·м, макс. 3,0
Усилие резания Рz, кН, макс. 20
Вес детали, устанавливаемой на станке в центрах, кг, макс. 3500*
Класс точности станка Н, П
Ширина станины, мм 580
Мощность двигателя, кВт 18,5

 © stankoservice-rzn.ru

 © stankoservice-rzn.ru

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Источник: http://stankoservice-rzn.ru/offers/tokarnie_stanki/stanok_1M63

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