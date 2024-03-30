Рязанский «Станкосервис» отправил заказчику два токарно-винторезных станка
Токарно-винторезный станок 1М63 предназначен для токарных работ в условиях выпуска продукции в относительно небольших количествах или единичного производства.
На станке можно выполнять: наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
Станок выполнен по классической схеме. Станина — цельная, литая, чугунная. Жесткость конструкции 1М63 позволяют использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов. Высокая мощность привода и широкий диапазон регулировки скорости вращения шпинделя и подач обеспечат эффективную обработку любых материалов.
Станок может быть оснащен УЧПУ Балт-систем, Siemens или Fanuc.
Основные технические характеристики 1М63
|Параметр
|Значение
|Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
|до 10000*
|Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм, макс.
|700
|Диаметр обработки над суппортом, мм, макс.
|350
|Диаметр отверстия в шпинделе, мм
|105
|Крутящий момент на шпинделе, кН·м, макс.
|3,0
|Усилие резания Рz, кН, макс.
|20
|Вес детали, устанавливаемой на станке в центрах, кг, макс.
|3500*
|Класс точности станка
|Н, П
|Ширина станины, мм
|580
|Мощность двигателя, кВт
|18,5
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Сергей Котенко