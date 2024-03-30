Рязанский «Станкосервис» отправил заказчику два токарно-винторезных станка

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Токарно-винторезный станок 1М63 предназначен для токарных работ в условиях выпуска продукции в относительно небольших количествах или единичного производства.

На станке можно выполнять: наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.

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Станок выполнен по классической схеме. Станина — цельная, литая, чугунная. Жесткость конструкции 1М63 позволяют использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов. Высокая мощность привода и широкий диапазон регулировки скорости вращения шпинделя и подач обеспечат эффективную обработку любых материалов.

Станок может быть оснащен УЧПУ Балт-систем, Siemens или Fanuc.

Основные технические характеристики 1М63

Параметр Значение Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм до 10000* Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм, макс. 700 Диаметр обработки над суппортом, мм, макс. 350 Диаметр отверстия в шпинделе, мм 105 Крутящий момент на шпинделе, кН·м, макс. 3,0 Усилие резания Рz, кН, макс. 20 Вес детали, устанавливаемой на станке в центрах, кг, макс. 3500* Класс точности станка Н, П Ширина станины, мм 580 Мощность двигателя, кВт 18,5

© stankoservice-rzn.ru

© stankoservice-rzn.ru

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