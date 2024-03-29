ГТЛК поставила автобусы в Челябинск, Рязань и Калининград

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На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставку городского пассажирского транспорта по договору лизинга для Челябинска и передала партии автобусов для перевозчиков Калининграда и Рязани в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️22 автобуса VOLGABUS 4298G4 в Челябинск

✔️11 автобусов ЛиАЗ-529265 в Калининград

✔️3 автобуса ЛиАЗ-529265 в Рязань

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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