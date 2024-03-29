ГТЛК поставила автобусы в Челябинск, Рязань и Калининград
На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставку городского пассажирского транспорта по договору лизинга для Челябинска и передала партии автобусов для перевозчиков Калининграда и Рязани в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.
За 5 дней ГТЛК поставила:
✔️22 автобуса VOLGABUS 4298G4 в Челябинск
✔️11 автобусов ЛиАЗ-529265 в Калининград
✔️3 автобуса ЛиАЗ-529265 в Рязань
Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.