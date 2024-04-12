Обзор РПКСН проекта 955А «Борей-А». Обновление ВМФ России на 2024 год

Проект 955А «Борей-А» — это ракетные подводные крейсера стратегического назначения 4-го поколения (РПКСН), дальнейшее развитие базового проекта 955. РПКСН 955/955А — это высокоэффективный инструмент обеспечения стратегического сдерживания в интересах обеспечения глобальной безопасности России и её союзников.

955/955А

В ближайшем будущем РПКСН проекта 955/955А станут основой морской составляющей российских стратегических сил ядерного сдерживания. К началу 2024 года ВМФ России получил 3 подводных крейсера проекта 955 и 4 подводных крейсера проекта 955А, один РПКСН 955А был спущен на воду в 2024, ещё два крейсера находятся на разных этапах строительства.

Автор: Алексей Поветкин

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