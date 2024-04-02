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Детские сады и школы

В Невском районе Петербурга открылась школа на 825 мест

 © spb.aif.ru

С 1 апреля 2024 года она начала работать в тестовом режиме, а к 1 сентября будет полностью укомплектована учениками и преподавателями.

Четырёхэтажное здание рассчитано на 33 класса по 25 детей. Кроме универсальных и специализированных учебных кабинетов в нём оборудованы лаборатории, кружковые и мастерские классы, современный библиотечный центр с медиатекой. Для занятий спортом есть два бассейна и три спортзала.

Школа часть масштабного проекта группы «Самолет» «Живи! В Рыбацком», который строится в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий».

https://t.me/li...etersburg/33139

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Источник: https://spb.aif.ru/city/v-rybackom-...o-otkryli-novuyu-shkolu-na-825-mest

Санкт-Петербург, школа
  • alex4spb alex4spb
    02.04.2414:13:30

    добавлю, как местный житель.

    это первая школа в Рыбацком построенная в эпоху «развитого капитализма».

    #1280475
    • Нет аватара siberia2012
      02.04.2416:19:45

      застройщиков надо жёстче контролировать

      #1280486
      • alex4spb alex4spb
        02.04.2418:07:47

        к сожалению в Питере с этим совсем плохо    

        #1280487
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