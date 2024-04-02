В Невском районе Петербурга открылась школа на 825 мест

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С 1 апреля 2024 года она начала работать в тестовом режиме, а к 1 сентября будет полностью укомплектована учениками и преподавателями.

Четырёхэтажное здание рассчитано на 33 класса по 25 детей. Кроме универсальных и специализированных учебных кабинетов в нём оборудованы лаборатории, кружковые и мастерские классы, современный библиотечный центр с медиатекой. Для занятий спортом есть два бассейна и три спортзала.

Школа часть масштабного проекта группы «Самолет» «Живи! В Рыбацком», который строится в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий».

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