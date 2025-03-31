В Выборском р-не Санкт-Петербурга открылась новая школа на 550 мест

© www.gov.spb.ru

В Выборгском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие новой школы на 550 мест, построенной девелопером «Главстрой Санкт-Петербург» в ЖК «Северная долина». Учебное заведение вошло в образовательный кластер ГБОУ школа № 142 Выборгского района. Своих первых учеников школа примет уже 1 апреля 2025 года.

© www.gov.spb.ru

Новое здание, рассчитанное на 550 мест, расположено по адресу: Толубеевский проезд, дом 18, корпус 2, строение 1. Оно было построено в рамках государственной программы «Развитие образования».

В четырехэтажном здании площадью 18 тысяч квадратных метров создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения. Особое внимание уделено современному оснащению: просторные классы оборудованы интерактивными панелями, лаборатории — всем необходимым для проведения практических исследований, а библиотека объединяет традиционный книжный фонд и электронные ресурсы. Для спортивных достижений учеников предусмотрены два бассейна, многофункциональные залы для занятий физкультурой и хореографией.

Одним из преимуществ школы является собственный планетарий, который позволит проводить занятия по астрономии в интерактивном формате.

Кроме того, на базе корпуса школы созданы специализированные мастерские, оснащённые станками, инструментами и материалами для изучения строительных профессий. Новое пространство позволит школьникам осваивать прикладные навыки, изучать основы инженерии, дизайна и строительства.

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