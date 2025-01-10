стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Tevton 10 января 2025, 00:11 108 Детские сады и школы

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе открылась школа на 1375 мест с двумя бассейнами

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

ШколаШкола © gov.spb.ru

На улице Ивана Куликова, 14 в Красносельском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство школы на 1375 мест. Школа вскоре примет учеников с 1-го по 11-й класс.

Трехэтажное здание П-образной формы помимо учебных классов включает в себя актовый зал, два бассейна и три спортзала, а также мастерские, лаборатории, библиотеку с медиатекой и читальными залами, столовую.

Во внутреннем дворе школы разместилась площадка для уличных мероприятий и линеек. На прилегающей территории создан спортивный кластер, включающий теннисную площадку с четырьмя теннисными кортами, футбольное поле, комбинированные площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, уличные тренажеры и полосу препятствий.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://www.fontanka.ru/2025/01/09/74968910/

  • Tevton
  • 2
Школа, Санкт-Петербург
  • Нет аватара oaroma
    10.01.2513:21:53

    с двумя бассейнами!!!          

    #1295355
    • Нет аватара termometrix
      10.01.2517:20:25

      В детстве мы и мечтать не могли о таких условиях.

      #1295375
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,