В Санкт-Петербурге в Красносельском районе открылась школа на 1375 мест с двумя бассейнами

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе открылась школа на 1375 мест с двумя бассейнамиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На улице Ивана Куликова, 14 в Красносельском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство школы на 1375 мест. Школа вскоре примет учеников с 1-го по 11-й класс.
Трехэтажное здание П-образной формы помимо учебных классов включает в себя актовый зал, два бассейна и три спортзала, а также мастерские, лаборатории, библиотеку с медиатекой и читальными залами, столовую.
Во внутреннем дворе школы разместилась площадка для уличных мероприятий и линеек. На прилегающей территории создан спортивный кластер, включающий теннисную площадку с четырьмя теннисными кортами, футбольное поле, комбинированные площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, уличные тренажеры и полосу препятствий.
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10.01.2513:21:53
10.01.2517:20:25