На «Адмиралтейских верфях» началась резка для восьмого траулера проекта СТ-192

© paluba.media

На «Адмиралтейских верфях» началась резка металла для восьмого большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192, строящегося для «Русской Рыбопромышленной Компании».

Всего «Адмиралтейские верфи» строят для РРПК 10 супертраулеров в рамках реализации программы инвестиционных квот. На БМРТ «Капитан Мартынов» — четвертом судне нового флота РРПК 1 марта был поднят государственный флаг Российской Федерации. Первые три траулера из серии уже работают на промысле в Охотском и Беринговом морях и демонстрируют высокие производственные показатели.

Мощности новых судов рассчитаны на вылов 60 тысяч тонн рыбы в год и глубокую переработку до 100% уловов. На супертраулерах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Для экипажей создаются максимально комфортные и безопасные условия труда и проживания на борту.

Фото: Адмиралтейские верфи

За всю историю «Адмиралтейских верфей» (Ленинградского Адмиралтейского объединения) предприятие построило 34 промысловых судна. Среди них траулеры, плавучие рыбоконсервные заводы, рыбоперерабатывающие базы. В том числе уникальная, крупнейшая в стране база «Восток», которая была сдана в 1971 году.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.