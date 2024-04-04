Новый участок открыт на БАМе

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Сегодня поезда поехали по второму пути на перегоне Ландыши — Дюанка в Хабаровском крае.

Это уже 12-й участок на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино, который модернизировали в рамках II этапа развития Восточного полигона.

Железнодорожники уложили 9,5 км пути и 14 стрелочных переводов. Объём земляных работ превысил 480 тыс. м³, большая часть пришлась на выемку грунта, чтобы выровнять сложный рельеф.

Для снижения обводнённости участка реконструировали 12 водопропускных труб. Кроме того, протянули более 170 км различных кабельных коммуни

каций.

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