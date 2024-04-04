Российские станкостроительные заводы в 2023 году. Часть 2

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Третий блок — Станкозаводы, созданные в последние 10 лет с участием государства.

Это предприятия АО «СТП-ПЗМЦ» (г.Пермь), АО «СТП-САСТА» (г.Сасово), АО «РТ-Станкоинструмент» (бывшее АО «СТП-Липецк»).

Липецкое предприятие ушло в прошлом году в доверительное управление компании ООО «СТАН». Данные по работе АО «СТП-ПЗМЦ» не оглашаются согласно позиции руководства ООО «СТАН».

АО «СТП-САСТА» — выработка на сотрудника 29 647 $.

У сасовских станкостроителей рост выпуска продукции в 2023-м по отношению к 2022 году — плюс 36,9%, это достойный показатель, и задача у этого предприятия наращивать объёмы по механической обработке для коллег по станкостроению. Уникальное оборудование такого класса, как у них, — это главное преимущество сасовцев.

Четвёртый блок — Станкозаводы, которые по своему потенциалу и техническому уровню выпускаемых станков на сегодняшний день являются лицом станкостроения России.

Результаты работы в 2023 году:

1. ПАО «САСТА» (г.Сасово) — выработка на сотрудника 55 436 $.

2. ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» (г.Краснодар) — выработка на сотрудника 33 988 $.

3. ЗАО «Стан-Самара» (г.Самара) — выработка на сотрудника 24 592 $.

4. ООО «Владимирский станкостроительный завод» (г.Владимир) — выработка на сотрудника 25 751 $.

5. ООО «Средневолжский станкозавод» (г. Самара) — 21 067 $.

Потенциал станкозаводов из 4-го блока самый высокий по отношению к другим станкозаводам, эти предприятия в 2024 году должны нарастить объёмы выпуска продукции.

Из предприятий этого блока можно отметитить «САСТУ», которая обеспечила выпуск станочной продукции в 2023 году с результатом 3 228 068 000 руб.

АО «СтанкоМашКомплекс», занимающее второе место по объёмам выпуска, идёт с отставанием на 1 066 445 000 руб., сасовцы лучшее предприятие в России.

Заводы, которые выпускают прецизионное оборудование — это Владимирский станкозавод, Стан-Самара, Средневолжский станкозавод, — повысили выработку на сотрудника, в среднем на 79%, 58%, 16% соответственно к итогам первого полугодия.

Пятый блок — К предприятиям этого блока больше всего относятся слова представителя «Туламашзавод», который сказал: «Крепче всех во многих сферах оказываются те, кто смотрит в будущее, опираясь на лучшие традиции прошлого».

1. ООО «ТБС» (г.Санкт-Петербург) — выработка на сотрудника 52 287 $.

2. ООО «Рязанский станкостроительной завод» (г.Рязань) — выработка на сотрудника 19 930 $.

3. ООО «Дмитровский завод фрезерных станков» (г.Дмитров) — данные по этому заводу не представлены.

Слова тульского представителя очень чётко характеризуют возможности этих предприятий. Судите сами: экспортный потенциал этих трёх заводов в советское время был запредельный!

Рязанские станкостроители свою продукцию поставляли более, чем в 80 стран мира, то же касается и продукции питерских и дмитровских станкостроителей.

Все предприятия, члены Ассоциации «Станкоинструмент», в 2023 году произвели станков с ЧПУ 897 единиц, а Рязанский станкозавод один, в свои лучшие годы, производил в год более 1200 единиц!

Завод «ТБС» — рекордсмен по приросту объёмов станочной продукции, в 2023 году он увеличил этот показатель на 60% относительно 2022 года.

Шестой блок — Предприятия, которые в последние несколько лет стали очень солидно выглядеть как по номенклатуре выпускаемой продукции, так и по качеству.

1. ООО «ИЦ ИСРЗ» (г.Ишимбай) — выработка на сотрудника 27 913 $.

2. ООО «РСО» (г.Рязань) — выработка на сотрудника 46 674 $.

3. ЗАО «Ковровский электромеханический завод» (г.Ковров) — выработка на сотрудника 161 290 $.

4. ООО «ИТС» (г.Иваново) — выработка на сотрудника 41 117 $.

5. ООО «Коломенский механический завод» — выработка на сотрудника 39 613 $.

6. АО «ГРС — Урал» (г.Екатеринбург) — данные по этому заводу не представлены.

В этой группе заводов выделяются два завода, это рязанский и ковровский станкозаводы, в которых значительно вырос объём выпуска продукции, но у Ковровского электромеханического завода в структуре объёмов производства есть и доля «чистых» продаж станков, эта доля естественно не влияет на выработку на одного сотрудника.

Ишимбайский станкоремонтный завод в 2023 году показал рост в плюс 41% по отношению к 2022 году. Стабильно работают коломенские и ивановские станкостроители.

Есть ожидание, что из этой группы станкозаводов кто-то организует производство комплектующих изделий, таких как шарико-винтовые передачи, револьверные головки.

Седьмой блок — Станкозаводы, в настоящий момент находящиеся в стадии возрождения.

1. ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных станков» — данные по этому заводу не представлены.

2. ООО «СПЕЦСТАНОК» (г.Кострома) — выработка на сотрудника 26 231 $.

3. ЗАО «Возрождение» (г.Липецк) — выработка на сотрудника 30 883 $.

Липецкие станкостроители в 2023 году увеличили объёмы выпуска продукции по отношению к 2022 году на 46%, а костромские станкостроители уменьшили объёмы выпуска продукции на 39%.

Какие выводы можно сделать из анализа выпуска станочной продукции в 2023 году?

1. В России продолжается серьёзный рост общего объёма станочной продукции. Рредприятиями Ассоциации «Станкоинструмент» в 2023 году произведено 1694 единиц, что составляет 130,5% относительно прошлого года.

2. Из всех станкозаводов (входящих в Ассоциацию «Станкоинструмент») только три предприятия обладают полным циклом всех переделов от литейных производств и модельных участков до послепродажных сервисов у Заказчиков. Это завод «САСТА» (г.Сасово, Рязанская область), «СтанкоМашСтрой» (г.Пенза) и ПКФ «Станкосервис» (г.Рязань). Эти заводы создали современные литейные производства с «нуля» и постоянно их совершенствуют.

Также эти три завода большую работу проводят и по модернизации других переделов: заготовительных, механосборочных,термогальванических, покрасочных и других. В результате в ближайшие годы у этих трёх станкозаводов можно ожидать самую высокую выработку на одного сотрудника. В НПО «Станкостроение», г. Стерлитамак, также есть литейное производство, но это производство отстаёт от современных требований и необходимы определённые инвестиции в модернизацию. Компания СТАН имеет планы модернизации, но пока это только планы!

3. Несмотря на серьёзный рост отечественного производства, импорт станков (в первую очередь китайских) продолжает доминировать.

Это серьёзная проблема. Конкуренция с китайскими станками усиливается.

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