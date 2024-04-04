«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» завершил строительство судна на водородном топливе

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Строительство судна на водородном топливе на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» завершено. Ведется его подготовка к началу швартовных испытаний.Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы советника генерального директора АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ильдара Мингалеева, который выступил на Татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ).

Напомним, «Ак Барс» планирует сдать первое пассажирское судно на водородном топливе в нынешнем году. Ранее судно планировалось сдать до конца 2023 года. Сроки были смещены из-за ожидания поставки энергетического оборудования.

В ноябре прошлого года строящееся в АО «Зеленодольский завод им. .М. Горького» (входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс») судно на водородном топливе представили журналистам в рамках подготовки ко дню Республики Татарстан на выставке «Россия».

"Это судно прогулочного типа, рассчитанное на 10 мест, плюс два члена экипажа. Пока непонятно, по какому маршруту оно будет курсировать. Предполагается, что судно будет катать людей по Неве, либо же отправится на Байкал», — рассказал ответственный строитель заказа 393 Зеленодольского судостроительного завода Радик Минулин.

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