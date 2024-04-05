Первая линия по производству геомембраны открылась в Нижегородской области

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В рабочем посёлке Ильиногорск Володарского округа Нижегородской области на предприятии «ГеоСМ» введена в эксплуатацию первая в регионе линия по производству гидроизоляционного материала — геомембраны.

В линию по производству геомембраны вложено 115 млн рублей. А с учётом открытых ранее двух линий по производству геотекстиля общий объём инвестиций в производственную площадку достиг 400 млн рублей.

Сейчас ведётся работа над дальнейшим расширением производства.

Геомембрану используют для изоляции на различных промышленных и гражданских объектах, водоёмах и при строительстве и рекультивации полигонов ТБО.

Мощности предприятия позволяют производить 15 тысяч кв. м материала в сутки, или 8,6 тысячи тонн в год. Геомембрана будет поставляться как в другие регионы страны, так и за рубеж.

«Новая линия — это новые возможности и новые вызовы. Сегодня компания сделала огромный шаг к своему развитию, и с каждым таким шагом нам проще выполнять свою миссию — производить качественные материалы, от которых напрямую зависит экология и будущее молодого поколения», — отметил директор «ГеоСМ» Виктор Парекко.

Так, в ближайших планах инвестора — ввести в эксплуатацию линии по производству объёмной георешётки и третью высокопроизводительную линию по производству геотекстиля.

В рамках сопровождения Корпорация оказала компании общую консультационную поддержку, помощь в привлечении дополнительных финансов, развитии инвестиционной инфраструктуры. За 4 года сотрудничества было запущено две линии по производству геотекстиля в Ильиногорске.

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