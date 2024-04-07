На западе Крыма заканчивается строительство трассы. Дороги Крыма

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Один из приоритетных транспортных проектов последних лет в Крыму — строительство автомобильной дороги «Симферополь — Евпатория — Мирный» — близится к завершению. О готовности объекта на 89% сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Протяжённость новой дороги составляет 61,2 километра, на которых к концу работ появится 17 искусственных сооружений. Сейчас работы завершаются на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш.

Предполагается, что время в пути сократится с 3 до полутора часов.

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«В настоящий момент ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, устройству опор наружного освещения, установке бортового камня и подготовке к устройству верхнего слоя дорожной одежды», — говорится в сообщении.

Как пояснили в «Службе автомобильных дорог РК», основной расчёт при строительстве дороги был на то, что она позволит существенно сократить время, которое требуется, чтобы преодолеть расстояние между Симферополем и Мирным. При этом дорожная сеть Сак и Евпатории существенно разгрузится, поскольку дорога проходит в обход обоих городов, а также огибает озеро Сасык-Сиваш.

«Окончание трассы предусмотрено на 8 километр автомобильной дороги „Евпатория — порт Мирный“, вблизи села Уютное, — отметили в службе. — Предельная стоимость мероприятия — 49,7 миллиарда рублей».

Напомним, дорога «Симферополь — Евпатория — Мирный», как и многие другие крупные инфраструктурные проекты, реализуется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

© sevastopol.su

© sevastopol.su

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