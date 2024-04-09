ОСК передала заказчику новейший ярусолов «Гандвик-1»

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Северная верфь Объединённой судостроительной корпорации и рыболовецкая компания «Вирма» подписали акт приёма-передачи головного ярусолова-процессора «Гандвик-1» проекта МТ1112XL.

Рыболовное судно прошло освидетельствование Российского морского регистра судоходства, получив классификационное свидетельство. В настоящий момент «Гандвик-1» готовится к заселению экипажа. Контрольный выход в море с участием экипажа заказчика намечен на конец апреля.

«Гандвик-1» — головное судно ярусного лова проекта МТ1112XL, по которому Северная верфь строит ещё два заказа для Северного рыбохозяйственного бассейна в рамках первого этапа государственной программы «Квоты под киль».

Основные характеристики проекта MT1112XL:

Водоизмещение — 2,2 тыс. тонн;

Длина — 59 м;

Ширина — 13 м;

Автономность плавания — 45 суток;

Общая производительность — 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки;

Морозильный трюм для готовой рыбопродукции — около 500 тонн.

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