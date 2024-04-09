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Завершены работы по реконструкции на Николаевском гидроузле и шлюзе № 13 Волго-Донского бассейна. 6 апреля прошли индивидуальные и комплексные испытания механического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

Напомним, что в рамках реконструкции гидросооружений на шлюзе № 13 установлены новые двустворчатые ворота, гальсбантные устройства и насосное оборудование для осушения камеры шлюза.

На Николаевском гидроузле установлены рабочие ворота на верхней и нижней головах шлюза, а также проведена модернизация путей и опорно-ходовых узлов подъемно-опускных ворот. Николаевский гидроузел и шлюз № 13 входят в Волго-Донской судоходный канал. Он соединяет две водные артерии: Волгу и Дон. Протяженность канала составляет 101 км. По нему ежегодно проходит около 6 тысяч судов, перевозится около 9 млн. тонн грузов.

Реконструкция сооружений позволит обеспечить надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, а также бесперебойную навигацию судов.

Модернизацию провели в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».

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