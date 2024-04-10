На производстве «СибТара» установлена фальцевально-склеивающая линия Rolam 1800 PCS

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В компании «Т-Системы» сообщили об успешном вводе в эксплуатацию новой промышленной фальцевально-склеивающей линии для работы с гофрокартоном Rolam 1800 PCS на производственной площадке компании «СибТара» (г. Барнаул).

«СибТара» — один из лидеров в России по производству бугорчатой тары и один из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. Компания занимается сбором макулатуры как у организаций, так и у физических лиц, с её последующей вторичной переработкой, и является одним из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Инсталлированная промышленная фальцевально-склеивающая линия Rolam 1800 PCS предназначена для работы с гофрокартоном профилей A/B/C/E, но также способна работать и с обычным картоном от 210 г/м2. Максимальный размер заготовки 1800×900 мм.

Машина предназначена для изготовления коробок с ¾/6 точками склейки на скорости до 260 м/мин и оснащена вакуумным самонакладом, секцией равнения заготовок, системой предварительного фальцевания, сервоприводным устройством для фальцевания задних клапанов, дисковым и бесконтактным клеевыми модулями, регулируемым обжимным конвейером и прочими приспособлениями, обеспечивающими качественную работу с гофрокартоном различной толщины.

Наличие системы плазменной обработки места склейки позволит работать с ламинированными и лакированными заготовками. Точность настроек и стабильность работы всех компонентов обеспечивает мощная станина, вес машины при этом достигает 15 тонн.

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