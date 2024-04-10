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Производство

На производстве «СибТара» установлена фальцевально-склеивающая линия Rolam 1800 PCS

 © gofro.org

В компании «Т-Системы» сообщили об успешном вводе в эксплуатацию новой промышленной фальцевально-склеивающей линии для работы с гофрокартоном Rolam 1800 PCS на производственной площадке компании «СибТара» (г. Барнаул).

«СибТара» — один из лидеров в России по производству бугорчатой тары и один из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. Компания занимается сбором макулатуры как у организаций, так и у физических лиц, с её последующей вторичной переработкой, и является одним из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Инсталлированная промышленная фальцевально-склеивающая линия Rolam 1800 PCS предназначена для работы с гофрокартоном профилей A/B/C/E, но также способна работать и с обычным картоном от 210 г/м2. Максимальный размер заготовки 1800×900 мм.

Машина предназначена для изготовления коробок с ¾/6 точками склейки на скорости до 260 м/мин и оснащена вакуумным самонакладом, секцией равнения заготовок, системой предварительного фальцевания, сервоприводным устройством для фальцевания задних клапанов, дисковым и бесконтактным клеевыми модулями, регулируемым обжимным конвейером и прочими приспособлениями, обеспечивающими качественную работу с гофрокартоном различной толщины.

Наличие системы плазменной обработки места склейки позволит работать с ламинированными и лакированными заготовками. Точность настроек и стабильность работы всех компонентов обеспечивает мощная станина, вес машины при этом достигает 15 тонн.

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Источник: https://gofro.org/na-proizvodstve-s...eivayuschaya-liniya-rolam-1800-pcs/

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Алтайский край, Барнаул, СибТара
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.04.2414:07:26

    В компании «Т-Системы» сообщили об успешном вводе в эксплуатацию новой промышленной фальцевально-склеивающей линии для работы с гофрокартоном Rolam 1800 PCS

    Импортная небось линия-то? И вся заметка посвящена ей. Это как если бы например дорожники принялись бы рассказывать не о километрах построенных дорог, а восхвалять асфальтоукладчики.

    #1280938
    • Нет аватара Serguei
      10.04.2419:11:10

      Есть указанные особенности. Хотя, по мне, важно, что занимаются реальной экологией в виде сбора макулатуры.

      #1280955
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