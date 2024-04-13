Молочный комплекс открыт в Челябинской области

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10 апреля СПК «Коелгинское» открыл в Еткульстком районе Челябинской области новый молочный комплекс на 800 голов КРС. Он состоит из 4 секций, каждая на 200 бурёнок.

Рядом построен современный доильно-молочный блок, совмещённый с родильно-раздойным отделением.

В доильно-молочном блоке установлена 72-местная доильная карусель. Это уже третья доильная установка такого типа в СПК «Коелгинское».

В новом корпусе трудится не только персонал, непосредственно обслуживающий доильную установку, но и все зоотехники, ветеринарные врачи. Санитарная зона устроена особым образом. Благодаря антенне, считывающей данные чипов, ворота открываются именно для тех коров, которым пора на процедуры. Всё происходит по пути — от доильной карусели к стойлу.

СПК «Коелгинское» имеет статус племенного завода.

© kurgansemena.ru

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