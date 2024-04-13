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Молочный комплекс открыт в Челябинской области

 © kurgansemena.ru

10 апреля СПК «Коелгинское» открыл в Еткульстком районе Челябинской области новый молочный комплекс на 800 голов КРС. Он состоит из 4 секций, каждая на 200 бурёнок.

Рядом построен современный доильно-молочный блок, совмещённый с родильно-раздойным отделением.

В доильно-молочном блоке установлена 72-местная доильная карусель. Это уже третья доильная установка такого типа в СПК «Коелгинское».

В новом корпусе трудится не только персонал, непосредственно обслуживающий доильную установку, но и все зоотехники, ветеринарные врачи. Санитарная зона устроена особым образом. Благодаря антенне, считывающей данные чипов, ворота открываются именно для тех коров, которым пора на процедуры. Всё происходит по пути — от доильной карусели к стойлу.

СПК «Коелгинское» имеет статус племенного завода.

 © kurgansemena.ru

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Источник: https://www.kurgansemena.ru/news/so...yabinsk/?ysclid=lutv9u70ze852722880

производство молока, Челябинская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара Serguei
    14.04.2400:48:20

    Я рад этой новости. Однако, напомню некоторым «мощным» ментальным доходягам, что в РСФСР в 1991 году было 22,5 млн. голов молочного стада, а сейчас у нас осталось лишь 8,5 млн. Нашлись слабоумные, которые даже попытались критиковать меня за работу с данными Росстата. Даже на моё удивление придумали коэффициенты по выходу молока на одну корову тогда в 1991 году и сейчас в 2024 году. Так вот, моя позиция проста: сама эта статья говорит о том, что молочного стада не достаточно, и никакие увеличенные надои на одну корову, похоже, не работают, фермеры наращивают поголовье. Но, вы уж извЕните меня, работать со стадом в 22,5 голов и 8,5 — две большие разницы, как говорят в Одессе (=русском городе). А строить молочные комплексы по 800 голов, наверное, нужно лет 50-60, чтобы достичь показателей 1991 году. Вот, так «поработали» продажные подлецы проамериканской оппозиции в виде Навальных тех лет, Чубайсов, Гайдаров, Ельциных и других.

    Отредактировано: Serguei~00:48 14.04.24
    #1281184
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