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Судостроение и судоходство

В Севастополе завершено строительство двух причалов на Таврической набережной

В Севастополе завершено строительство двух причалов на Таврической набережной. Ещё один готов на 95%.

 © sevastopol-news.com

Рабочие также закончили сооружение плиты пролётного строения нового моста напротив входа в Балаклавский подземный музейный комплекс.

Сейчас в работе ещё несколько новых территорий будущей яхтенной марины — строители погружают трубошпунты на променаде участков напротив Дачи Апраксина и недалеко от Мраморного пляжа. На 90% готово здание административно-бытового корпуса — завершены кровельные работы, идёт разводка сетей, архитектурная и внутренняя отделка. В ближайшее время строители начнут прокладывать сети канализации и обустраивать резервуары чистой воды.

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Источник: https://sevastopol-news.com/society/2024/04/05/356638.html

Севастополь, причал
  • MM5 MM5
    11.04.2409:54:58

    Строительство яхтенной марины в Балаклаве. Дом пляса демонтирован на 80%. Готовы некоторые причалы

    www. youtube. com/watch?v=0PfLm3wY9iA (вставить в адресную строку браузера и убрать пробелы)

    Отредактировано: MM5~09:56 11.04.24
    #1280983
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