В Севастополе завершено строительство двух причалов на Таврической набережной. Ещё один готов на 95%.

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Рабочие также закончили сооружение плиты пролётного строения нового моста напротив входа в Балаклавский подземный музейный комплекс.

Сейчас в работе ещё несколько новых территорий будущей яхтенной марины — строители погружают трубошпунты на променаде участков напротив Дачи Апраксина и недалеко от Мраморного пляжа. На 90% готово здание административно-бытового корпуса — завершены кровельные работы, идёт разводка сетей, архитектурная и внутренняя отделка. В ближайшее время строители начнут прокладывать сети канализации и обустраивать резервуары чистой воды.

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