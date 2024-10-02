Катамаран из углепластика проекта СКАТ 55 001 прошел первоначальное освидетельствование РС

© portnews.ru

Российский морской регистр судоходства (РС) завершил первоначальное освидетельствование маломерного судна «Домна» проекта СКАТ 55 001. Судно катамаранного типа с корпусом из углепластика предназначено для прогулочно-туристических целей, сообщается в Telegram-канале классификационного общества.

Освидетельствование выполнил инженер-инспектор подразделения в Севастополе Павел Гончаренко. По его словам, одна из технических особенностей прогулочного судна — возможность использования «зеленой» энергетики: оборудование катамарана включает солнечные батареи, которые снабжают запасом электроэнергии, достаточным для обеспечения жизнедеятельности судна в штатном режиме и краткосрочном режиме для швартовных операций. Кроме того, на катамаране установлен валогенератор, который приводится в действие при работе главных двигателей и при движении судна под парусом. Генерируемая им электроэнергия передается на зарядку аккумуляторных батарей. В автономном режиме катамаран способен ходить неограниченное количество времени, а для производства воды установлен опреснитель.

В ходе освидетельствования специалист РС осмотрел все механизмы и системы судна, проверил аварийно-спасательное оборудование, принял участие в ходовых испытаниях.

Длина судна проекта СКАТ 55 001 составляет 17 м; ширина — 8,2 м; высота борта — 2,9 м; осадка — 1,6 м; скорость — до 7 узлов. Допустимый район плавания не ограничен (конструктивная категория 0).

Судно построено на производственной площадке научно-производственного транспортного комплекса «Скат».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.