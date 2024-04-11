За два месяца 2024 года производство бумаги в Москве выросло более чем в 4 раза

За январь и февраль 2024 года производители нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий на 309% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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В Москве более 700 предприятий выпускают бумагу, картон, ящики, коробки, обои, канцелярские принадлежности и другие изделия. Всего за два месяца было отгружено товаров на 7,8 млрд рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023-го.

Растущий объем промышленного производства обусловлен в том числе поддержкой города. Предприятиям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы и при этом развивать производство: расширять площадки, наращивать выпуск продукции, настраивать экспортные поставки и внедрять автоматизацию и роботизацию.

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