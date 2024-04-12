Начато строительство нового производственного комплекса двигателестроения
На территории производственного комплекса «Салют» в Москве началось возведение нового производственного комплекса, который станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны.
Он объединит под одной крышей два предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации — ММП имени В.В. Чернышева и производственный комплекс «Салют», а также Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех.
В следующем году планируется завершить строительные работы по основным новым корпусам и приступить к их оснащению оборудованием, отмечается в сообщении.
Объём инвестиций в создание промышленного комплекса составит около 35 млрд руб.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Сергей Котенко
12.04.2411:39:52
12.04.2413:46:51
12.04.2413:01:28
12.04.2415:31:21