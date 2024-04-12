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Новые заводы и цеха

Начато строительство нового производственного комплекса двигателестроения

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На территории производственного комплекса «Салют» в Москве началось возведение нового производственного комплекса, который станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны.

Он объединит под одной крышей два предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации — ММП имени В.В. Чернышева и производственный комплекс «Салют», а также Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех.

В следующем году планируется завершить строительные работы по основным новым корпусам и приступить к их оснащению оборудованием, отмечается в сообщении.

Объём инвестиций в создание промышленного комплекса составит около 35 млрд руб.

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Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/159991

двигателестроение, Москва, "Салют", ОДК
  • Нет аватара termometrix
    12.04.2411:39:52

    Проект впечатляет, надеюсь, будет реализован в ближайшее время.

    #1281061
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.04.2413:46:51

      Будет, деваться некуда. Жизнь заставила. Начали ещё в прошлом году.

      Просто сейчас Мантуров официально подтвердил.

      #1281075
  • Нет аватара knyz_sedmmi
    12.04.2413:01:28

    В последнее время много статей о промышленности Москвы. Это опровергает существующее мнение, что в столице одни офисы и магазины.

    #1281071
  • Нет аватара Scooter
    12.04.2415:31:21

    С одной стороны объединять — выгодно и эффективно. Но с другой опасно, лучше раскидать географически

    #1281083
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