Начато строительство нового производственного комплекса двигателестроения

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На территории производственного комплекса «Салют» в Москве началось возведение нового производственного комплекса, который станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны.

Он объединит под одной крышей два предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации — ММП имени В.В. Чернышева и производственный комплекс «Салют», а также Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех.

В следующем году планируется завершить строительные работы по основным новым корпусам и приступить к их оснащению оборудованием, отмечается в сообщении.

Объём инвестиций в создание промышленного комплекса составит около 35 млрд руб.

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