Амурский ГХК в марте 2024

Монтаж печей пиролиза, завершение строительства второй главной понизительной подстанции и работа цеха реверсинжиниринга. Чем еще запомнился март и первый квартал 2024 года на Амурском ГХК — узнаете из нового ролика.

На установке пиролиза ведутся работы по монтажу печей пиролиза, металлоконструкций технических эстакад, сварка и монтаж технологического трубопровода. Продолжается доставка на строительную площадку крупнотоннажного оборудования — завезено уже 19 единиц оборудования из 22.

На строительстве полимерных установок идет сборка компрессорной установки гексаноотгонной колонны. Специалисты АГХК смонтировали уже 14 единиц генеральных грузов.

На энергообъектах комплекса продолжаются работы по подготовке к вводу их в работу. Главная понизительная подстанция-1 получила разрешение на подачу временного напряжения для пусконаладочных работ, а на второй понизительной подстанции тем временем завершили строительно-монтажные работы. Там идут предпусконаладочные работы.

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