Итоги 2023 года: Российские рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет
За 2023 год российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Источник: https://digital.gov.ru/ru/events/49145/
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix
12.04.2421:59:54
13.04.2411:16:55
13.04.2402:14:18
13.04.2416:57:40
13.04.2406:55:12
13.04.2416:46:43
13.04.2412:31:03
13.04.2415:48:59