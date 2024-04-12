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Статистика

Итоги 2023 года: Российские рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет

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За 2023 год российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн.

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Источник: https://digital.gov.ru/ru/events/49145/

статистика, итоги 2023 года
  • Нет аватара nabludatel71
    12.04.2421:59:54

    5,3 млн т — это повторение результата 1992 г. А по отчётности Росрыболовства, добыли 5369 тыс. т водных биоресурсов. Таким образом, максимум за 32 года.

    #1281122
    • Нет аватара termometrix
      13.04.2411:16:55

      По всей вероятности, Россия опередила США по ловле рыбы и рыбных ресурсов в прошлом году.

      #1281138
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.04.2402:14:18

    Нужно снижать поторебительские цены на рыбу, сделать ее доступнее — увеличится оборот и прибыль рыболовов, еще и бритов прогнали — тоже подспорье. А так же увеличить глубокую переработку рыбы и морепродуктов — там очень большой список товаров с высокой добавленной стоимостью.

    #1281130
    • Нет аватара termometrix
      13.04.2416:57:40

      с высокой добавленной стоимостью

      Огромной добавленной стоимостью.

      Минтай замороженный: 206 р/кг

      Филе минтая без кожи: 415 р/кг

      В ресторане уже:

      Брускетта с диким лососем: 890р/233 гр.

      Отредактировано: termometrix~16:58 13.04.24
      #1281160
  • Нет аватара Neta
    13.04.2406:55:12

    Чем больше добывают рыбы, тем выше на нее цены. Парадокс какой-то.

    #1281132
    • Нет аватара termometrix
      13.04.2416:46:43

      Почему в России такая дорогая рыба:

      Основную роль в формировании цен играет сама рыночная экономика. Да, мы добываем много рыбы и занимаем одни из лидирующих позиций в мире, добывая более 5 млн тонн в год. Даже если убрать неликвидный товар, то в продажу, всё равно должно идти около 4,5 млн тонн. А это, ни много, ни мало, по 24 кг на душу населения! Это даже больше, чем рекомендовано Минздравом к употреблению. Казалось бы, что ещё остаётся людям, ешь — да радуйся. Но главная проблема в том, что сами рыбаки её потребителю не продадут — ни 24 кг, ни 4,5 млн тонн. Этим занимается продавец, который и устанавливает цены на продукт и который прекрасно осведомлён о том, сколько получит за эту партию рыбы на внутреннем рынке, а сколько — если отправит её на экспорт, в ту же Европу или Японию, где покупательная способность населения выше, и принимает решение в пользу экспорта. Из-за этого, к примеру, треска у нас всегда в дефиците. А значит, из-за недостаточной конкуренции (особенно в регионах) и цена на неё всегда будет очень высокой.

      Ещё одна причина дороговизны рыбы на наших прилавках — это длинная цепочка посредников, которая выстраивается по пути следования рыбы от рыбаков в центральную часть страны. Так, если минтай в месте вылова стоит 50-65 рублей за 1 кг, то в процессе транспортировки он несколько раз перепродаётся и его цена вырастает в 3-4 раза. И на прилавках мы получаем его уже от 170 руб. и выше за 1 кг. И это дешёвый минтай! А у дорогих лососёвых видов рыб наценка ещё больше.

      https://dzen.ru...BoKeURSczhE3eoZ

      #1281158
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.04.2412:31:03

    Рыбная отрасль не такая прибыльная на самом деле.

    Ей нужны большие деньги на обновление судов и всей переработки рыбы. Экспорт для нее необходим — нравится нам это или нет.

    #1281141
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.04.2415:48:59

    АКТИВЫ СЕМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ ПЕРЕШЛИ ГОСУДАРСТВУ

    По решению Арбитражного суда Приморского края активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и «Городского эко такси» перешли в собственность государства.

    C 12 апреля Росимуществу принадлежат компании ООО «Севрыбфлот», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т», ООО «Рентэлит», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Симост Восток» и ООО «Приморская рыболовная компания», а также ООО «Городское эко такси».

    https://t.me/c/...650798130/35314

    #1281156
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