В Томской области открыто предприятие по производству органических удобрений

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Первый за Уралом производственный комплекс по выпуску органических удобрений открыт в Томской области.

«Его мощности способны производить продукцию для восстановления плодородия почв, увеличения урожайности и повышения качества растений на площади почти в 30 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

Инвестиции в производственный комплекс «Органик Агро» превысили 600 миллионов рублей.

Проект реализовал холдинг «Сибирский премьер», основной актив которого в Томской области — Межениновская птицефабрика.

На новом предприятии уже в будущем году запланирован выпуск 24 тысяч тонн гранулированных удобрений и 35 тысяч тонн почвосмесей для садоводства.

Удобрения с нового предприятия позволят улучшить плодородие почвы и ускорить рост растений в среднем на 25%.

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