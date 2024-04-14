В Томской области открыто предприятие по производству органических удобрений
Первый за Уралом производственный комплекс по выпуску органических удобрений открыт в Томской области.
«Его мощности способны производить продукцию для восстановления плодородия почв, увеличения урожайности и повышения качества растений на площади почти в 30 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.
Инвестиции в производственный комплекс «Органик Агро» превысили 600 миллионов рублей.
Проект реализовал холдинг «Сибирский премьер», основной актив которого в Томской области — Межениновская птицефабрика.
На новом предприятии уже в будущем году запланирован выпуск 24 тысяч тонн гранулированных удобрений и 35 тысяч тонн почвосмесей для садоводства.
Удобрения с нового предприятия позволят улучшить плодородие почвы и ускорить рост растений в среднем на 25%.
https://gt-toms...stvu-udobrenij/
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Сергей Котенко