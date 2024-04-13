Новые тоннели, мосты и станции: как проходит третий этап модернизации БАМа

БАМ © cdnstatic.rg.ru

РЖД приступили к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, в рамках которого будут построены второй Кодарский, второй Северомуйский и второй Кузнецовский тоннели, а также новый железнодорожный мост в Комсомольске-на-Амуре. Завершить строительство первого тоннеля планируется к концу 2030 года, а возведение еще двух и моста через реку Амур — до конца 2032 года. Предварительная стоимость работ перечисленных объектов составила почти 500 млрд рублей. Вся стоимость третьего этапа оценивается примерно в 3,7 трлн рублей.

Примечательно, что реализация завершающего этапа Восточного полигона началась в 2024 году, когда вся страна готовится к празднованию 50-летия со дня строительства БАМа.

«Символично, что в год 50-летия БАМа мы даем старт проектированию и строительству четырех ключевых инфраструктурных объектов. У нас нет того практически бесконечного ресурса, который был у Советского Союза, но сегодня мы обладаем уникальными технологиями и компетенциями, которые позволят нам с уверенностью сказать — „третий БАМ“ будет построен в срок, при этом на высочайшем уровне надежности и безопасности», — заявил глава РЖД Олег Белозеров.

БАМ в настоящее время

Восточный полигон нашей страны состоит из Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. С 2013 года в рамках модернизации полигона РЖД проводит комплекс первоочередных мероприятий, направленных на многократное увеличение экспортного потенциала России. Цель проекта — ликвидировать «узкие» места на железных дорогах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

БАМ1 © cdnstatic.rg.ru

«Первым этапом проекта было запланировано обеспечение в 2020 году дополнительного объема перевозок грузов на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. В итоге провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Общие инвестиции РЖД на реализацию первого этапа составили 520,5 млрд рублей, из них 349 млрд — собственные средства», — рассказали «Российской газете» в компании.

На 2024 год запланировано увеличение провозной способности магистралей Восточного полигона до 180 млн тонн. Для осуществления этих целей железнодорожный холдинг с 2018 года реализует второй этап развития полигона. В результате по итогам 2022 года его провозная способность была увеличена до 158 млн тонн, а в 2023 году — до 173 млн тонн.

При этом провозная способность самого БАМа с начала модернизации выросла почти в три раза — с 14,4 млн тонн в 2012 году до 41,6 млн тонн в 2024 году. Общая стоимость второго этапа программы модернизации может составить 1,1 трлн рублей, рассказали в РЖД.

«Отметим, что инвестиции в развитие Восточного полигона показывали системный рост практически вдвое и достигли в 2023 году рекордной цифры в 250 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году было направлено 35 млрд рублей, в 2020 — 69 млрд, в 2021 на развитие БАМа потрачено 78 млрд рублей, а в 2022 году сумма инвестиций составила уже 138 млрд», — подчеркнули в железнодорожном холдинге.

В свою очередь, новый объем работ потребовал существенной трансформации всего строительного направления. В результате последние два года железнодорожники Восточного полигона круглогодично выполняют работы по его модернизации, отказавшись от понятия «строительного сезона». Такой подход позволил в течение 2023 года выполнить колоссальный объем работ: открыть рабочее движение и ввести во временную эксплуатацию более 140 объектов.

Третий этап развития БАМа и Транссиба предусматривает обеспечение возможности перевозки 210 млн тонн в 2031 году и 270 млн тонн в 2033 году по контрольному сечению Восточного полигона, рассказали в железнодорожном холдинге.

«Магистрали развиваются под всевозможные перевозки. Сейчас по Восточному полигону возится в основном уголь, а также нефть, лес и металлургические грузы. Популярны контейнерные отправления как во внутреннем, так и внешнеторговом сообщении, будь то экспорт, импорт или транзит. После разворота экономики и логистики нагрузка на железнодорожную инфраструктуру сильно возросла, поэтому развитие сейчас актуально практически для всех грузоотправителей», — рассказали «Российской газете» в РЖД.

Какие работы ведутся на БАМе

С 2013 года началась реализация проектов развития БАМа и Транссиба. За это время было построено более 3 тыс. и модернизировано более 5 тыс. км железнодорожного пути.

В частности, было возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе наиболее крупные мосты через реку Лена, Бурея, Зея, Селенга. Построены новый Кузнецовский (3,9 км) и Байкальский тоннели (6,7 км), а также реконструированы Кипарисовский, Облученский и Владивостокский тоннели, рассказали в железнодорожном холдинге.

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Фактически в рамках проекта создается принципиально новая по качеству железнодорожная инфраструктура с привлечением самых передовых технико-технологических решений. Например, после завершения первого и второго этапов проекта по всем участкам БАМа смогут перемещаться грузовые поезда предельной массой 7100 тонн (против 5600, 6000, а на отдельных участках — 4900 тонн), — отмечают в РЖД. — Также укладывается более прочная рельсошпальная решетка на железобетонном основании, благодаря которой пути станций смогут принимать грузовые поезда протяженностью в 71 вагон, сейчас максимальная вместимость таких поездов — 57 вагонов".

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В настоящее время завершается второй этап проекта, по результатам которого провозная способность в восточном направлении повысится с 144 млн тонн в 2021 году до 180 млн тонн в 2024 году. В ходе реализации данного этапа ведется строительство 1381 км дополнительных главных путей, строительство 29 и реконструкция четырех разъездов, реконструкция 29 станций (335 км станционных путей), строительство путепроводной развязки на Дальневосточной железной дороге. Также возводится обход участка Шкотово — Смоляниново на Дальневосточной железной дороге протяженностью 12,2 км, в том числе нового Шкотовского тоннеля, и усиление устройств тягового электроснабжения на участках Транссиба и БАМа, что позволит повысить предельную массу грузовых поездов, следующих в направлении Дальневосточных портов.

«На западном участке БАМа в 2024 году запланированы работы по строительству двух разъездов, 15 двухпутных вставок, укладке вторых путей на четырех перегонах. Работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры затронут ряд станций, в том числе Новая Чара и Большой Луг», — делятся планами представители железнодорожного холдинга.

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Также продолжается масштабная реконструкция станции Тайшет (начальная точка БАМа) — крупнейшего транспортного узла, перерабатывающего грузопотоки как в направлении Дальневосточных портов, так и в западном направлении, в центральные регионы страны. Станция уже переведена на цифровую систему управления движением поездов. Здесь также возведен комплекс путепроводов, позволяющий максимально эффективно распределять грузопотоки.

Еще один важнейший железнодорожный узел, модернизированный в рамках проекта — станция Таксимо. Она обеспечивает большой объем маневровой работы, переработки груза и смену вида тяги: дальше на восток путь еще не электрифицирован, поэтому вместо электровоза здесь прицепляют тепловоз. На станции построены три дополнительных приемоотправочных пути и отремонтировано четыре действующих. Уложено 13 новых стрелочных переводов, протянуто более 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Обустроено освещение, реконструированы технологические здания и сооружения. Основная цель реконструкции станции — оптимизация технологического процесса, а также увеличение провозной способности на участке Лена — Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, а на участке Таксимо — Новая Чара — с 30 до 38 млн тонн в год.

«На восточном участке БАМа с начала года уже открыли движение по второму главному пути на ряде перегонов, среди которых перегон 323 км — Людю, Иса — Гвоздевский, Удоми — Оунэ, Разъезд 1945 км — Имангракан», — отмечают в РЖД.

Также в 2024 году завершена проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля, добавляют в холдинге. Новый тоннель протяженностью 1824 м возводится параллельно действующему, 1982 года постройки. Проходка начата в 2021, и в декабре 2024 года по тоннелю пройдут первые поезда. Искусственное сооружение повысит пропускные возможности на линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре в направлении тихоокеанских портов, сделав ее двухпутной.

Кроме того, до конца 2024 года на участке от Комсомольска-на-Амуре до Ванино предстоит реконструировать еще 30 объектов. Это увеличит провозную способность участка в два раза — с 40 до 82 млн тонн.

При строительстве применяются высокопроизводительные проходческие комплексы для тоннельных работ, современная специализированная строительная техника. Специально для эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях разработаны и закуплены отечественные локомотивы улучшенных характеристик: тепловозы 2ТЭ25К «Пересвет» и 2ТЭ25А «Витязь», электровоз ЭС5К «Ермак». В начале 2024 года на БАМе начали работать первые импортозамещенные отечественные магистральные тепловозы 3ТЭ28.

ЭТЭ28 © cdnstatic.rg.ru

«По масштабу замысла, сложности природных условий и техническим решениям проект сопоставим с созданием Транссибирской магистрали, самого „первого“ БАМа или Каракумского канала», — отмечают в РЖД.

Роль магистрали в развитии регионов

План по развитию Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны, ускоряет развитие стратегических территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также формирует внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей отечественной экономики. Железнодорожная инфраструктура оказывает прямое влияние на уровень жизни населения и создает предпосылки для увеличения пассажиропотока и грузопотока по всей стране. Именно БАМ сегодня позволяет эффективно использовать нынешнюю конъюнктуру рынка энергоресурсов, отмечают в РЖД.

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Инфраструктурный мегапроект является мощным драйвером развития прилегающих территорий, имеющих значительный производственно-хозяйственный потенциал. Изначально Байкало-Амурская магистраль проектировалась как составная часть комплексного проекта по освоению значительных природных богатств тех территорий, по которым пролегла дорога. По пути БАМа планировалось возвести девять территориально-промышленных комплексов-гигантов. В итоге за всю историю Восточного полигона было основано 63 населенных пункта и три новых города — Северобайкальск, Тында и Февральск. Текущий сценарий развития Восточного полигона, разработанный РЖД и поддержанный рабочей группой правительства России, предусматривает строительство и реконструкцию 346 инфраструктурных объектов.

Современное развитие магистрали до проектных мощностей первого и второго этапов модернизации не только существенно увеличило экспортные и транзитные возможности России на востоке, но и дало возможность полноценно вернуться к реализации проектов освоения крупнейших месторождений, находящихся в зоне тяготения БАМа. Таким образом, инфраструктурный проект стал неотъемлемой частью транспортного каркаса российской экономики. Магистраль также способствует созданию новых рабочих мест — сейчас на Восточном полигоне задействовано порядка 30 000 специалистов.

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Восточный полигон в будущем

В настоящее время БАМ по большей части используется для перевозок руды, угля, нефти, древесины и других грузов, а Транссибирская магистраль — для пассажирских и контейнерных перевозок, следующих с портов Востока на Запад и обратно. В перспективе Восточный полигон станет основой для изменения глобальных транспортных потоков и формирования новых международных транспортных коридоров, создаст возможности для развития регионов и усилит транспортную безопасность страны, считают аналитики компании «Яков и Партнеры».

«Комплексная модернизация двух основных веток — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна увеличить пропускную способность железнодорожной сети почти вдвое, с 75 до 180 миллионов тонн, что значительно сократит время доставки грузов по железным дорогам. Это даст России преимущества в развитии как внутренней транспортно-логистической системы, так и ее внешней связки с мировыми транспортными путями, что увеличит роль страны в мировой торговле», — отмечают эксперты стратегического консалтинга.

БАМ и Транссиб уже становятся драйверами экономического роста. В будущем работы по развитию магистралей помогут улучшить снабжение жителей Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока товарами, а также сделают транспортную связь с другими частями страны более доступной. Это играет важную роль и для развития внутреннего туризма.

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Одновременно расширение Трансъевразийского транспортного коридора обеспечит новые производства и рабочие места для железнодорожников, квалифицированных строителей и развитие электроэнергетики, считают эксперты «Яков и Партнеры».

03.04.202419:20 Валерия Лобко

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