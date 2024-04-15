«КАМАЗ» увеличил продажи автомобилей в России

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Продажи автомобилей КАМАЗ на российском рынке в первом квартале 2024 года увеличились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: реализовано без малого 8,5 тысяч единиц автотехники.

По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗа», в первом квартале 2024 года реализовано 8488 грузовых автомобилей КАМАЗ, что почти на 1,5% выше показателя АППГ (8368 единиц).

В 2024 году коллектив компании продолжает работать над увеличением объёма производства и расширением модельного ряда автомобилей поколения К5. В первом квартале текущего года выпуск этих грузовиков по сравнению с АППГ увеличился более чем в 3,5 раза, составив 1618 единиц. Для сравнения: в первом квартале 2023 года было произведено 427 единиц этой автотехники.

Согласно бизнес-плану компании, в 2024 году значительно увеличится производство автомобилей поколения К5. Учитывая перспективность направления и востребованность этой техники, в течение года поэтапно будут осваиваться новые модели линейки. Основные достоинства автомобилей КАМАЗ новейшего поколения — высокий уровень комфорта и безопасности, современные надёжные агрегаты и системы, стильный дизайн, высокая транспортная производительность и эксплуатационная эффективность.

Несмотря на санкционное давление «КАМАЗ» продолжил выпуск грузовиков поколения К5 и развивает модельный ряд. Это стало возможным за счёт своевременно принятых решений и реализации масштабной программы импортозамещения: только для флагмана линейки — автомобиля КАМАЗ-54901 специалисты компании совместно с партнёрами заново освоили и локализовали производство около 2,3 тыс. позиций. Сегодня автомобили К5 выпускаются на санкционно устойчивой компонентной базе: выпуск этих грузовиков и дальнейшая эксплуатация уже не зависят от поставок из недружественных стран.

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