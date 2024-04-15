В порту Тамань введен в эксплуатацию второй склад угля на навалочном терминале ОТЭКО

ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), ввела в эксплуатацию два новых склада угля, увеличив площадь хранения до 415 тыс. кв. м (41,5 га).

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На сегодняшний день это самый большой специализированный терминал навалочных грузов в России мощностью перевалки угля, серы и минеральных удобрений 72 млн тонн в год.

Работу нового склада угля обеспечивают 2 стакера-реклаймера — высокопроизводительные погрузочно-разгрузочные роторные экскаваторы с диаметром ковшевого колеса более 10 м, 3 новые пересыпные станции и 5 конвейерных эстакад общей протяжённостью 1 км. Скорость погрузки рассчитана на 8 тыс. тонн угля в час, что позволяет всего за 24 часа полностью загрузить балкер типа Capesize дедвейтом 220 тыс. тонн. Экологичность хранения и беспыльность приёма угля на склад, а также перевалки на флот обеспечивают 72 пушки водяного пылеподавления, а также 2,8 км ветрозащитных экранов высотой 25 м, опоясывающих территорию склада.

© oteko.ru

«Расширение склада угля стало значимым пунктом развития всей инфраструктуры навалочного терминала. Вместе с собственной сортировочной горкой, парком маневровых локомотивов и высокопроизводительными трёхвагонными вагоноопрокидывателями, склад угля позволяет „бесшовно“ и очень быстро принимать крупные партии груза, а значит — ускоряет оборачиваемость вагонов и движение грузовых составов по железной дороге. Тем самым компания делает экспортёров „ближе“ к рынкам Глобального Юга: Индии и Турции, Китаю и Юго-Восточной Азии», — отметил генеральный директор навалочного терминала ОТЭКО Виталий Цыбульский.

© oteko.ru

При строительстве дополнительных складских площадей и всей необходимой инфраструктуры фокус внимания был на экологической составляющей эксплуатации и обеспечении эффективных разгрузочно-погрузочных работ с учётом собственного опыта компании и лучших мировых практик. Экологическую безопасность гарантируют современные высокоэффективные системы аспирации воздуха, водяные пушки пылеподавления и 25-метровые ветрозащитные экраны по периметру складов. Производственная эффективность достигается за счёт применения современных стакер-реклаймеров и конвейерных лент наряду с высокопроизводительными судопогрузочными машинами на причалах. Такие решения позволяют осуществлять перевалку максимально безопасно для окружающей среды.

© oteko.ru

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