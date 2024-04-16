Открыт новый цех на «Казаньсельмаше»

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15 апреля состоялось открытие производственно-складского здания цеха ОТК № 8 ООО «Казаньсельмаш».

Предприятие производит машины и оборудования для сельского хозяйства. Также ведет активную работу по освоению производства комплектующих, которые не выпускаются на территории России. Разработаны и внедрены в производство ряд продуктов, необходимых для сборки самоходных и прицепных опрыскивателей: тормозной суппорт, суппорт ручного тормоза, центробежный водяной насос и др.

На предприятии имеется пятиосевой ЧПУ станок по изготовлению мастер-моделей для производства стеклопластиковых изделий.

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