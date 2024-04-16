В Твери возобновили производство климатического оборудования для вагонов Минского метрополитена

Предприятие «Транскон» (входит в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК) возобновило производство систем обеспечения микроклимата для вагонов Минского метрополитена. Поставка первой партии оборудования запланирована на конец второго квартала этого года.

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Производственная линия по выпуску систем кондиционирования организована в Твери на площадке Промтехнопарка КСК.

В процессе возобновления выпуска климат-системы были модернизированы, часть комплектующих заменены на компоненты российского производства, часть — на компоненты производства дружественных стран. Риски по применению новых комплектующих минимизированы с учетом полученного опыта унификации компонентной базы для других проектов рельсового транспорта. Отдельное внимание инженеры уделили оптимизации воздухораспределения в вагонах поезда с применением принудительной вытяжной вентиляции.

Вагоны метро получили оснащение системами обеспечения климата и установками обеззараживания воздуха производства ГК КСК, что позволит не только поддерживать комфортную температуру в вагонах, но и обеспечит защиту пассажиров от вредного воздействия патогенных микроорганизмов в условиях скопления людей.

Опытные образцы систем обеспечения микроклимата успешно прошли приемо-сдаточные испытания. Начало поставок партии продукции из 28 вагонокомплектов запланировано на конец второго квартала 2024 года. Заказчиком установок является предприятие «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»), которое планирует оснастить климат-системами семь составов по четыре вагона и до конца текущего года передать составы Минскому метрополитену.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются более 12500 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О «Транскон»:

Предприятие «Транскон» входит в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК, разрабатывает и выпускает климатические системы для рельсового и колесного транспорта. Производственная площадка предприятия расположена на территории Промтехнопарка КСК в Твери, где работают более 400 сотрудников.

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