«На СЗ «Судоремонтно-судостроительная корпорация» заложен плавучий док проекта 21840С"

На территории ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) 16 апреля заложен плавучий ремонтный док проекта 28140С, который будет построен для судоремонтного завода «Красная Кузница» (Архангельск, филиал АО «ЦС «Звездочка»).

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Тип судна — стальной, плавучий, ремонтный, десятипонтонный док с непрерывными металлическими продольными башнями. Назначение — судно для докования и ремонта кораблей и судов доковой массой 5 тыс. тонн с выполнением работ по ремонту, очистке и окраске наружной обшивки, донно-бортовой арматуры, винторулевой группы, якорного устройства, замене протекторной защиты. Класс РС — KE Berth connected ship Floating Dock.

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Плавдок заменит старый ПД № 47, построенный в 1953 году. Новое судоподъемное сооружение проекта 28140С грузоподъемностью 5 тыс. тонн будет оснащено четырьмя кранами. Длина по стапель-палубе плавдока составит 158 м; ширина — 36,8 м; высота борта — 13,3 м. Новый проект адаптирован к условиям северных широт.

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