В Астраханской области модернизирован стеклотарный завод

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Один из старейших заводов Астраханской области «БМ Астраханьстекло» возобновит работу после восьми лет перерыва. Завод прекратил работу в 2016 году.

С сентября 2023 года на промплощадке ведутся ремонтно-восстановительные работы для запуска предприятия.

Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

Первую продукцию завод выпустит через 3-4 недели. Стеклотару будут реализовывать не только в регионе, к июлю планируется начать поставки в Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Как сообщила генеральный директор ООО «Стекло плюс» Елена Пищухина: «Мы планируем выпускать более 180 млн единиц условных банок и бутылок в год, трудоустроим 350 человек».

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