УКВЗ поставил в Липецк 46 новых трамваев

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Липецкий подвижной состав пополнился 46 односекционными трамваями производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, предприятие Госкорпорации «Роскосмос»). Транспортные средства проходят приемку в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта.

Модели обладают 100% низким уровнем пола, который позволит с комфортом пользоваться трамваем всем категориям пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Транспортное средство оснащено несколькими видеокамерами, двумя медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, Wi-Fi и 8 точками для зарядки по USB. Для удобства пассажиров в трамваях также работают электронные маршрутоуказатели, системы автоинформирования и климат-контроля.

Безопасность движения обеспечивают системы видеонаблюдения и контроля состояния водителя, а также система помощи при маневрировании.

Зоны посадки-высадки пассажиров оборудованы внешней подсветкой, которая обеспечивает освещение в темное время суток. Также вагоны оснащены современными прислонно-сдвижными дверями с максимально широкими проемами и системой адресного открывания двери. Благодаря этому в трамвае открывается только та дверь, через которую идет посадка-высадка, а в салоне сохраняется комфортный микроклимат. Полная вместимость вагона составляет 170 человек, сидячих мест — 32.

«В 2023 году Усть-Катавский вагоностроительный завод уже изготовил и направил Липецку 28 трамвайных вагонов. Надеемся, что новая поставка еще больше обогатит транспортную систему города и задаст новую планку комфорта для пассажиров», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Ранее Липецк стал городом-участником федеральной программы модернизации городского электротранспорта. В рамках инициативы к концу 2025 года в городе планируют реконструировать 40,8 км трамвайных путей и построить еще 5,2 км. Также в населенном пункте будет отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. Это позволит связать новые микрорайоны города с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия.

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