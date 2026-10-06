Липецкое предприятие начало выпуск двух новых препаратов для защиты урожая
Аграрии получили доступ к двум препаратам, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Их серийное производство запустила компания «Шанс Энтерпрайз» на площадке особой экономической зоны «Липецк». Инсектициды защищают зерновые, зернобобовые, плодовые культуры и подсолнечник от широкого спектра вредителей.
«Разработка велась в нашем научно-исследовательском центре: мы проанализировали запросы аграриев и создали препараты, которые закрывают их ключевые потребности. Так, „Крайт“ стал первым протравителем, который эффективен даже против вредителей с устойчивостью к обычным средствам. При этом по сравнению с импортными аналогами наша продукция доступна для широкого круга потребителей», — прокомментировал генеральный директор ООО «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев.
«Крайт» — первый на рынке трёхкомпонентный протравитель семян. Обработка посевного материала защищает будущие всходы от вредителей, живущих в почве. Особенно эффективен препарат против насекомых, которые прогрызают ходы в клубнях картофеля и способны уничтожить до 60% урожая.
Второй препарат, «Дишанс Супер», сочетает два действующих компонента. Один проникает внутрь растения и делает его ядовитым для вредителей, второй воздействует на насекомых напрямую. Такая схема помогает бороться с вредителями, портящими яблони, груши и зерно пшеницы, из-за которых мука становится непригодной для выпечки.
Расширение предприятия обошлось в 340 млн рублей. Из них 242 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития». Фонд координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России.
На средства займа компания приобрела автоматизированную линию транспортировки и дозирования жидкого сырья и оборудование для хранения растворителей. Это убрало промежуточные операции по перегрузке и утилизации тары, повысило безопасность сотрудников и сократило потери сырья. Новая линия позволяет выпускать до 898 тысяч литров инсектицидов в год.
Продукцию закупают крупные агрохолдинги и сельхозпроизводители, среди них «ФЭС-Агро», «СТК-Агро» и «Юго-Восточная Аграрная Группа». Компания экспортирует инсектициды в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Армению и Кыргызстан.
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