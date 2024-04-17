© www.roscosmos.ru

С начала этого года в испытательном комплексе НПО Энергомаш (входит в Роскосмос) состоялись первые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191М, предназначенного для ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур».

"Двигатель РД-191М от «базового» РД-191 отличается прежде всего по уровню тяги — он форсируется на 10%. За счет этого повышаются возможности «Ангары», в том числе и для вывода полезной нагрузки, что важно для запуска модулей, а в последующем расширит возможности отправки грузов для проектируемой новой Российской орбитальной станции", — прокомментировал генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов.

«При создании РД-191М максимально использовался конструкторский и технологический задел по двигателям РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что существенно сократило затраты на разработку», — отмечает главный конструктор НПО Энергомаш Пётр Лёвочкин. — Автономные испытания ДСЕ нового двигателя в целом подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, тем самым открывается дальнейшая дорога к циклу доводочных испытаний этого двигателя".Двигатель РД-191М — форсированная на 10% по тяге модификация РД-191 — однокамерного жидкостного ракетного двигателя на компонентах топлива (керосин + жидкий кислород), разработанный для семейства российских ракет-носителей «Ангара». Модифицированный двигатель будет выполнять поставленные задачи в ходе пусков тяжёлых версий ракет «Ангара» с космодрома Восточный, в том числе по пилотируемой программе. Первый доводочный двигатель РД-191М изготовлен в НПО Энергомаш конце минувшего года. Ранее на предприятии завершен полный цикл автономных испытаний его агрегатов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.