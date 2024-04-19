Начаты вскрышные работы на золоторудном месторождении Сухой Лог

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На Сухом Логе состоялся первый технический взрыв — за полминуты подняты на воздух 262 тыс. куб.м.

По словам представителя компании «Полюс», вскрыша будет использована для формирования «подушки» для рудных складов, площадок и автодорог.

Добытую породу грузят в кузова самосвалов с помощью крупнотоннажного экскаватора ЭКГ-10 (это первая погрузочная техника, которую перегнали на Сухой Лог).

Таким образом на Сухом Логе началась опытно-промышленная разработка карьера.

Первую очередь золотизвлекательной фабрики (ЗИФ) Сухого Лога мощностью переработки 10 миллионов тонн руды в год компания планирует ввести в эксплуатацию в 2028 году. К 2030 му, после ввода второй очереди, мощность ЗИФ вырастет до 30 миллионов тонн.

Сейчас специалисты «Полюса» формируют генеральный план и продумывают инфраструктуру. Параллельно строятся дороги, подстанции, ЛЭП. Кроме того, компания планирует в этом году начать обустраивать полигоны и вахтовые городки.

Согласно последней оценке, доказанные и вероятные запасы золота на Сухом Логе — это более 1200 тонн золота (при среднем содержании металла в руде — 2,3 грамма на тонну), ресурсы — более 2000 тонн золота (при содержании в руде — 1,9 грамма на тонну).

Во всем мире с ним могут сравниться только два месторождения: Невада в США (примерно 1500 тонн) и Олимпиада в Красноярском крае (более 715 тонн драгметалла).

https://rg.ru/2...46efx1ug5951848

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