Первая российская камера технического зрения для маркировки

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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») совместно с компанией «Квантрон-групп» представили первую российскую камеру технического зрения на международной Кантонской ярмарке в Гуанчжоу. Аппаратная платформа и программное обеспечение полностью разработаны российской компанией по программе локализации оборудования для маркировки товаров, сообщила пресс-служба центра.

«Камера работает по принципу человеческого глаза — она захватывает информацию в форме изображения или видео и обрабатывает «увиденное… Созданное программное обеспечение уникально — мы получили патенты на методы распознавания частей изображения и способы локализации машинно-читаемых кодов. <…> Камера подходит под любые производственные задачи, связанные с необходимостью распознавать и анализировать изображения продукта», — рассказал директор компании-разработчика «Квантрон-групп» Максим Шадрин.

Замгендиректора ЦРПТ Сергей Холкин отметил, что чип камеры не нуждается в дополнительных вычислительных устройствах и может передавать результаты обработки на контроллер или сетевое устройство. «Благодаря этому достигается высокая производительность декодирования, превышающая аналогичный показатель смарт-камер с чипами прошлого поколения в 10 раз. Наше устройство может в автономном режиме не только считывать штрих-коды, но и определять формы предметов, проверять комплектности или выявлять дефекты на упаковке», — уточнил Холкин.

По его словам, главная цель программы локализации состоит в создании качественного российского оборудования для обеспечения технического суверенитета, и результатом работы стала отечественная технология широкого назначения, которая отвечает всем мировым стандартам.

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